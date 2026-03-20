Cecilia Insinga reveló los verdaderos motivos de su renuncia a El Trece y TN: "Estoy negociando..."

Y tras confesar su sorpresa ante la repercusión mediática que tomó la novedad, Insinga confió la enorme felicidad ante tantos mensajes de cariño de colegas, así como también de las "propuestas laborales" que ya recibió, si bien fue sumamente cautelosa al respecto. Fue así que, sinceridad mediante, confió a este portal que será "todo a evaluar".

Asimismo, la abogada que se enamoró del periodismo y fusionó las dos profesiones desde hace más de una década, se refirió a sus próximos pasos. "Primero terminar bien mi relación con El Trece, que fue mi casa durante 15 años", confió al tiempo que reveló que luego se tomará "vacaciones con un viaje familiar por los 50 años de mis papás juntos (un viaje que planearon durante un año) y al regreso ver qué defino laboralmente".

Y tras agradecer a este portal por chequear la información, una práctica ya casi en desuso para las nuevas generaciones, Cecilia Insinga dejó la puerta abierta adelantando que su labor en los medios continuará en otro lugar. "Seguro seguiré en el medio porque amo esta profesión", concluyó firme.

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La trayectoria profesional de Cecilia Insinga

Cecilia Insinga forma parte de ese grupo de periodistas argentinas que supieron hacerse un lugar a base de constancia dentro de la televisión informativa, especialmente en uno de los terrenos más demandantes del oficio: el trabajo en la calle. Con una trayectoria atravesada por móviles en vivo, coberturas de alto voltaje y contacto permanente con la actualidad, su crecimiento la llevó con el tiempo a ocupar espacios de mayor exposición dentro de la pantalla.

Nacida el 4 de abril de 1984 en la Ciudad de Buenos Aires, su recorrido académico comenzó lejos del periodismo. Inició sus estudios en la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA), una formación que, si bien no terminó siendo el eje de su desarrollo profesional, quedó como parte de su base educativa. Con el paso de los años, su vocación se orientó de manera definitiva hacia la comunicación, dejando atrás el perfil jurídico para enfocarse de lleno en los medios.

Su ingreso al mundo televisivo se dio a través de la señal Todo Noticias (TN), donde comenzó desempeñándose como movilera. En ese rol, se destacó por su presencia en coberturas en exteriores, muchas de ellas ligadas a protestas, conflictos y situaciones de fuerte impacto social. Ese contacto directo con la noticia en tiempo real la posicionó rápidamente como una de las caras habituales del canal en la calle. Con el correr del tiempo, su crecimiento profesional se tradujo en nuevos desafíos dentro de la misma señal, pasando de los móviles a la conducción de noticieros y programas informativos.

Cecilia Insinga

En paralelo a su labor en TN, también sumó experiencia en la TV Pública Nacional. Allí alternó entre tareas como cronista y conductora de informes, lo que le permitió ampliar su recorrido en distintos formatos televisivos y consolidar un perfil más versátil dentro del periodismo.

Ya en 2026, su nombre volvió a cobrar protagonismo a partir de una noticia que marcó un antes y un después en su carrera: su salida de TN y El Trece luego casi do décadas al aire.

Por fuera de su trabajo periodístico, Insinga también desarrolla una actividad empresarial vinculada al rubro inmobiliario, donde cuenta con su propia firma. Además, mantiene una activa presencia en redes sociales como X (Twitter) e Instagram, espacios en los que se define como periodista y mamá, reforzando así su identidad pública y su cercanía con la audiencia.