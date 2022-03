Sorpresiva renuncia en Masterchef Celebrity: "Me tengo que ir"

La judoca argumentó que necesita irse del reality por cuestiones de tiempos con su profesión de médica, que ya se le hacía muy complicado poder cumplir por los horarios.

“Yo igual me tengo que ir porque tengo compromisos...Bueno, ustedes saben que soy médica. Primero, quiero pedir permiso si puedo ceder mi lugar a Juariu por esto de que tendría que abandonar la competencia”, dijo la deportista, pidiendo que Juariu siga en el reality.

"Se me complica un poco mi estadía en el certamen por los tiempos de médica, tenía un ritmo que podía llevar", argumentó la judoca.

“¿Qué voy a decir de la Peque? Es todo y me pongo mal porque se va ella. Me pone peor que ella se vaya”, dijo entre lágrimas Juariu.

Luego, el jurado -muy sorprendido por lo sucedido- aceptó la renuncia de La Peque Paula Pareto y decidió que Juariu siga en la competencia. La Peque recibió una fuerte banca desde las redes sociales por parte de los seguidores del reality.

Paulo Kablan se despidió de Masterchef Celebrity

El periodista de policiales Paulo Kablan fue eliminado del reality Masterchef Celebrity en un mano a mano con Mica Viciconte y tuvo un contundente respaldo de la gente en las redes.

“El cocinero o la cocinera que abandona las cocinas de Masterchef Celebrity es....Paulo”, anunció Germán Martitegui. “Paulo, que batallero que has sido. Preparándote todo el tiempo junto a tu hijo, que te dio un montón de formaciones, el aporte de tu mujer...Me parece como muy temprano para despedirnos de ti, te felicito, gracias por pasar por acá. Sos un gran tipo, como dijeron todos ellos. Te quiero mucho”, expresó Donato de Santis apenas se supo la resolución.

Por su parte, Damián Betular, amplió: “Yo agregaría que sos una persona que trasmite tanta confianza, tanto respeto, que no abunda en estos tiempos. Hoy un detalle te deja afuera, pero la verdad que ha sido un placer tu paso por estas cocinas. Sé que vas a seguir cocinando y me vas a seguir diciendo que todo viene de Entre Ríos, que eso está bien. Quedate con lo que aprendiste y con lo que te dijo el balcón”.

“Fue divertido, entretenido. No soy cocinero ni lo seré nunca. Desde mañana sigo siendo exclusivamente periodista de policiales, esa es mi actividad, llevo 30 años haciendo crónicas y me gusta y me apasiona. Esto lo tomé como un desafío familiar. Les agradezco a todos”, fueron las palabras de Paulo Kablan al despedirse del programa, quien en varias ocasiones se quebró días previos. Luego, en las redes se invadieron los memes ante la sorpresa de su eliminación.