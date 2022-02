La inesperada confesión de Luisa Albinoni tras ser eliminada de MasterChef Celebrity

Si bien aparecía como una candidata para llegar a la final, confesó el punto en el que falló en la última velada en la que participó.

Luisa Albinoni tuvo su peor noche en MasterChef Celebrity y quedó eliminada

Anoche, Luisa Albinoni fue la undécima eliminada de la tercera temporada de MasterChef Celebrity (Telefe), y al jurado le fue difícil despedirla.

La actriz tuvo una crisis mientras preparaba un ceviche que luego no convenció al jurado, y fue de las peores de la noche junto con Ernestina Pais.

"Son dos platos casi empatados por los errores en temas de cocción, cortes de pescado, y una de ustedes hoy abandona estas cocinas", dijo Damián Betular antes de comunicarle a Luisa que ella era la nueva eliminada del ciclo.

Donato de Santis le dedicó un poema a la artista. "Desde que pasó Luisa por esta cocina, nos alegró el día desde la noche a la matina. Hemos comido platos ricos de arroz, carne y caneloni, así que vamos a extrañar la comida de la Albinoni", leyó el chef.

"Sos tenaz, alegre, una gran persona y una gran luz", le dijo también Donato a Luisa.

"Yo quiero agradecerte, porque una estrella del espectáculo, con tu profesionalismo y buena onda... es muy difícil despedirte. Has dejado una huella y un estilo de cocina", manifestó Betular en su adiós a Albinoni.

Cuando le llegó su turno para hablar, Germán Martitegui casi se pone a llorar. "Si fuera por mí, haría que te quedés con nosotros para siempre", indicó el jurado.

"Tu alegría, tus ganas de cocinar, tu esfuerzo, tu espíritu de superación, tu juventud, porque sos el espíritu más joven que hemos tenido acá. Tu profesionalismo... sos un ejemplo para mucha gente y nos volveremos a ver en algún momento", comentó Martitegui.

Luisa le manifestó su agradecimiento a Santiago del Moro, el jurado, y la producción, y se emocionó al mirar hacia atrás y tener que despedirse de sus compañeros.

"Para estar acá hay que estar un poco locos, yo estoy loca y esta locura me encantó. Gracias por haberme dado una oportunidad a mí, y gracias por haberme dado una oportunidad con mi edad", dijo la actriz.