Tenso cruce entre Claudia Villafañe y Juariu por su persecución a Gianinna Maradona

claudia villafañe y juariu.jpg El encuentro de Claudia Villafañe y Juariu en el capítulo del jueves de MasterChef Celebrity (Telefe).

Entonces, allí Claudia Villafañe no perdió la oportunidad de reclamarle a Juariu, popular por ser una suerte de detective de famosos en las redes sociales, los múltiples posteos que hizo sobre su hija Gianinna a comienzos de año con el escándalo de su separación de Daniel Osvaldo.

Fue así que Vicky Braier, tal el verdadero nombre de Juariu, contó en el back sobre el encuentro: “Todo era felicidad hasta que recordé que Gianinna me tiene bloqueada”. Y pudo verse cuando el jurado les preguntó si ya se conocían cuando estuvieron frente a frente. “Sé quién es, pero no nos conocíamos personalmente” fue la respuesta de Villafañe y, ante la felicidad de la tucumana, se apuró a aclarar “Igual...la conozco viste por su trabajo, ¿no? Y muchas veces la quería buscar para...”.

Y sin terminar la frase, Claudia hizo el gesto de querer cortarle cuello dando a entender que estaba todo mal. Si bien Juariu se hizo la desentendida, luego reconoció el motivo del enojo de Villafañe: "Yo no stalkeé a Gianinna y a Dalma, a las dos no, pero a Gianinna sí. Tuvo una relación con Daniel Osvaldo, y bueno...salió en las redes y sí, lo puse en mi Instagram, que estaban teniendo un algo; no les ha gustado a Gianinna y Osvaldo y me bloquearon”.

Claudia Villafañe emocionó a Dalma Maradona con un tierno mensaje al aire

Dalma Maradona visitó el programa de Florencia de la V y Claudia Villafañe le dedicó palabras de amor por su segundo embarazo que había anunciado apenas unos días antes desde su programa de radio.

Así, cuando Dalma Maradona estuvo como invitada en La noche de la V, el ciclo de los fines de semana de Florencia de la V que se emite por América TV, Claudia Villafañe apareció desde un video para dejarle un tierno mensaje por la espera de Azul, su nieta en camino, y sensibilizó a la actriz.

dalma-maradona mensaje claudia.jpg Claudia Villafañe le envió un tierno saludo a su hija Dalma por su embarazo, durante una de las emisiones de La noche de la V en la pantalla de América TV.

“Hija, qué decirte que ya no sepas. Me siento muy orgullosa de la mujer que sos y de la familia que formaste”, dijo Claudia.

“Gracias por hacerme abuela nuevamente. Azul va a traer luz a esta familia”, señaló, sobre la beba e hizo que la hija de Diego Maradona se conmueva. “Hermosa mi mamá. Es lo más”, añadió con emoción.