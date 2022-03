Sorpresivamente Benjamín Vicuña rompió el silencio sobre su noviazgo con Eli Sulichin

Benjamín Vicuña captura Cortá por Lozano.jpg Por primera vez Benjamín Vicuña habló de su noviazgo con Eli Sulichin en el programa de Telefe, Cortá por Lozano.

Y si bien ya se sabía cómo se conocieron, la conductora quiso que lo cuente el protagonista de la historia en primera persona. De manera que Vicuña explicó "Nos conocimos en el bautismo de mi hijo Benicio, que también era el bautismo de Anita -la hija de Pampita con Moritán- Hicimos un 2x1". Y ante la consulta de si Pampita, su ex, es muy amiga de Eli, el chileno volvió a explicar "Eli estaba como invitada de la familia, porque su mamá es muy amiga de Caro".

Pero la cosa no quedó ahí porque Lozano siguió preguntando, y quiso saber si fue amor a primera vista. Frente a esto Vicuña se sinceró: "No sé cómo fue. Fue bonito, intenso. La verdad es que está bueno. ¿Qué puedo decir?". Pero como si esto fuera poco, la conductora fue por más y le habló de los rumores de casamiento e hijos con Sulichin. Ante este comentario el chileno soltó una carcajada y se limitó a asegurar "Estamos bien, es una mujer increíble que banca. Estamos compartiendo esta serie, me acompañó a Mendoza para un estreno. Es una compañera, de eso se trata".

Embed

El romántico viaje de Benjamín Vicuña y Eli Sulichin a Mendoza

Fue el 10 de marzo cuando Benjamín Vicuña se embarcó en un nuevo proyecto fílmico. Se trata de la película Papá al rescate, que está siendo rodada en distintas locaciones de Chile y Argentina. Y precisamente por estos días el chileno se encuentra filmando en la provincia de Mendoza, a donde viajó junto a su novia Eli Sulichin, quien lo acompañó para disfrutar juntos de los ratos libres y de paso mirarlo de cerca conociendo el historial de latin lover del actor.

Es así que en medio del rodaje en distintas localidades mendocinas, la parejita se hizo espacio para hacer turismo provocando un importante revuelo entre los lugareños. Y en las últimas horas, fue el propio Benjamín Vicuña quien se encargó de compartir algunas postales de su estadía junto a su actual amor.

benjamin vicuña historias Mendoza.jpg Las historias de Benjamín Vicuña en Mendoza, acompañado por su actual novia Eli Sulichin.

Desde sus historias de Instagram, donde cuenta con unos 2 millones y medio de seguidores, el ex de Pampita y la China Suárez se mostró feliz montando a caballo, con un típico poncho del noroeste argentino; así como también le hizo saber a todos que Eli está con él.

Fue a través de otra de las historias de Vicuña, donde puede verse a Eli Sulichin de espaldas, caminando entre viñedos, con un sensual vestido color lila y su cabellera suelta aunque parece luchar con el viento de la zona.