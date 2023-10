Sorpresivo descargo de Marcela Kloosterboer por el escándalo de Martín Insaurralde y Sofía Clérici

martin insaurralde 1.jpg

“Tras el escándalo de las fotos con una modelo, renunció Insaurralde al gabinete de Axel Kicillof”, fue el titular del citado medio que indignó a la actriz.

El comentario en la publicación por parte de Marcela no deja dudas: “Vergüenza. Cuánta impunidad”, comentó la actriz desde su cuenta de Instagram, algo que detectó la panelista Estefi Berardi y subió a sus historias de Instagram.

La expresión de la actriz indignada por lo sucedido con el político y la modelo en Europa motivó casi dos mil likes que la apoyaron en su sentir.

Horacio Cirio arremetió contra Martín Insaurralde en medio del escándalo con Sofía Clérici

El padre de Jésica Cirio dio su opinión sobre el particular momento que atraviesa la conductora, ex del político Martín Insaurralde y con quien tiene a su única hija, Chloe.

Horacio Cirio se metió en la polémica de Insaurralde en charla con el ciclo Bien de mañana, El Trece, cuando le preguntaron por esta difícil situación que atraviesa su hija desde que estalló el escándalo de su ex marido.

“Yo no sé nada más sobre ella que lo que veo en televisión. La veo por ahí, pero no tengo contacto. En este momento lo único que me gustaría estar con ella como para darle contención de un padre a un hijo. Es un momento que me gustaría algún rencor que pueda haber”, precisó el padre de Jésica Cirio.

Y dejó su opinión sobre el político: “Yo hace un tiempo dije que de lejos no veía a ese muchacho como pareja para mi hija. Porque eran dos personas muy distintas, en los trabajos distintos, eso pensaba yo".

"Estoy en mi vida y mi entorno y no sé nada de lo que pasa a él y ella. Veía que no era él”, remarcó Horacio.

“No me sorprende, pero tampoco estoy feliz de no haberme equivocado. Son muchos choques los que está teniendo Jésica con la separación, las posibles infidelidades, ahora este problemita", argumentó.

Y cerró sobre esta situación que atraviesa su hija: "Me angustia mucho no poder estar al lado de ella pero si elige que sea así, así va a seguir siendo, yo tengo mi vida, mi mujer y cuatro hijos en total, de los cuales con el único que tengo relación es el que vive conmigo”.