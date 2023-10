Horacio Cirio arremetió contra Martín Insaurralde en medio del escándalo con Sofía Clérici

“Yo no sé nada más sobre ella que lo que veo en televisión. La veo por ahí, pero no tengo contacto. En este momento lo único que me gustaría estar con ella como para darle contención de un padre a un hijo. Es un momento que me gustaría algún rencor que pueda haber”, precisó el padre de Jésica Cirio.

Y dejó su opinión sobre el político: “Yo hace un tiempo dije que de lejos no veía a ese muchacho como pareja para mi hija. Porque eran dos personas muy distintas, en los trabajos distintos, eso pensaba yo".

"Estoy en mi vida y mi entorno y no sé nada de lo que pasa a él y ella. Veía que no era él”, remarcó Horacio.

“No me sorprende, pero tampoco estoy feliz de no haberme equivocado. Son muchos choques los que está teniendo Jésica con la separación, las posibles infidelidades, ahora este problemita", argumentó.

Y cerró sobre esta situación que atraviesa su hija: "Me angustia mucho no poder estar al lado de ella pero si elige que sea así, así va a seguir siendo, yo tengo mi vida, mi mujer y cuatro hijos en total, de los cuales con el único que tengo relación es el que vive conmigo”.

Sofía Clérici expuso sus chats con Martín Insaurralde y reveló cómo sigue la relación

Después de que se conociera el escándalo por las fotos en un yate en Marbella con Martín Insaurralde, Sofía Clérici confirmó que todavía continúa en pareja con el ex jefe de Gabinete bonaerense.

En Intrusos, América Tv, Pampito leyó un chat que le mandó la modelo en el que hablaba con el ex intendente de Lomas de Zamora. “Acá dice 'te muestro un mensaje de Martín y mío hablando hace un rato. Está todo bien'. Y me pide que no lo muestre”, leyó el panelista.

Acto seguido, Pampito contó qué decía la captura del chat de la modelo con el político.

Martín Insaurralde: “Pero paremos para que no esté por ahora nada más. Hablemos bien. Dejo el celular por unas horas”.

Sofía Clérici: “Ok. Suerte en tus chequeos”.

MI: “Por unos días no consumas medios, así bajamos un poco, porfa. Entro al chequeo”.

SC: “Ok”.

MI: “A partir de la tarde hablemos por Telegram si tenemos que comunicarnos mejor”.

SC: “Yo ya no miro más nada, porque salen a decir cualquier boludez”.

La conductora Flor de la V, Marcela Tauro y Karina Iavícoli desconfiaron de los chats. “¿Estás seguro de que es de las diez de la mañana? ¿Cómo le va a poner ‘suerte con tus chequeos’ después de lo que le hizo? Lo destruyó políticamente”, opinó la presentadora.