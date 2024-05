¡Súper enamorados! Ricky Diotto y Delfina Gerez Bosco: la primera foto juntos en la intimidad

Ricky Diotto posteo con Delfina Gerez Bosco IG.jpg

Así, ya relajados por completo, fue el odontólogo quien dio el primer paso compartiendo en su cuenta de Instagram la primera foto juntos y sonrientes. Haciendo juego con la postal en blanco y negro, se limitó a sumarle un corazón oscuro al posteo en su feed que fue respondido por ella con un corazón rojo y una carita sacando la lengua.

Pero eso no fue todo, porque además Diotto compartió la misma postal en sus Instagram Stories como para que no queden dudas de que el romance marcha viento en popa. Y prueba de ello fue nuevamente la respuesta de Gerez Bosco quien, olvidada por completa de su anterior pareja Martín Coggi, no dudó en repostear la historia virtual. ¡Viva el amor!

Delfina Gerez Bosco y Ricky Diotto - primera foto juntos.jpg

Cómo reaccionó María Fernanda Callejón a la noticia del romance de su ex Ricky Diotto y Delfina Gerez Bosco

La noticia del romance de Delfina Gerez Bosco y Ricky Diotto, ex de María Fernanda Callejón, causó gran sorpresa en todo el mundo del espectáculo a mediados de mayo.

Lo cierto es que en el ciclo Intrusos, América TV, contaron cuál fue la reacción de la actriz al ser consultada por el nuevo vínculo sentimental del padre de su hija Giovanna.

Callejón actualmente en pareja con el ex futbolista Fernando Gamboa y Guido Záffora contó que le escribió a ella para consultarle por este tema pero que no lo respondió.

callejon diotto bosco.jpg

En ese sentido, Flor de la V aportó aún más información sobre la situación actual de la actriz: “Callejón está en Disney. Está facturando como nunca. Es la número uno en la aplicación Divasplay. La que más factura en la Argentina hoy es María Fernanda Callejón, pero a un nivel increíble”, dijo.

“La semana pasada estuve hablando con ellos (por Callejón y Gamboa) y me contaron eso. Yo me preguntaba, ¿qué pasa con Fernanda que está perdida?”, continuó la conductora.

“Me pone muy contento esto porque ella estaba muy mal económicamente. Se había quedado sin trabajo y estaba buscando qué hacer. Está bueno que ahora pueda ganar bien y ahorrar”, comentó el panelista.

Cabe recordar que Callejón y Diotto confirmaron su separación a mediados de 2022 y la relación no terminó de la mejor manera, con cruces mediáticos y conflicto judicial.