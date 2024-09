Susana Giménez aclaró por qué no fue al velatorio de Selva Alemán en medio de rumores de pelea con Arturo Puig

El fin de semana, luego participar del evento de una importante marca, la diva dio una conferencia de prensa, en la cual habló de su ausencia en el adiós a Selva Alemán.

"No pude ir porque ese día estaba con grabaciones. Estuvimos 12 horas. Hablé con él y le dije: 'cuando termine esto, voy a ir a darte un abrazo, quiero estar con vos'. Traté de calmar a Arturo (cuando hablé), de no hacerlo llorar. Le dije: 'Sos un bendecido, estuviste cincuenta años con el amor de tu vida'", detalló.

Ante las versiones por su llamativa ausencia, Susana remarcó que el vínculo está intacto. "Arturo es como un hermano... Arturo y Selva son mi familia", remarcó.

Las fotos del sketch que grabó Susana Giménez con Rodrigo De Paul y Leandro Paredes para su nuevo programa

La diva de los teléfonos Susana Giménez regresará a la pantalla de Telefe con un nuevo programa que comenzará el domingo 15. Recientemente, El ejército de LAM compartió unas imágenes de lo que se vendrá.

En Bondi, Ángel de Brito lanzó: "¿Los jugadores están concentrados? Más o menos”. "No estuvieron tan concentrados porque los estuvo distrayendo anoche Susana Giménez que cayó a la concentración, a la AFA, no con fines no- santos”, agregó.

Y reveló: “Fue a grabar su sketch para la vuelta a la tele en donde va a estar con los jugadores de la Selección”.

“Estuvo Yayo con Caro Pardíaco, estuvo (Damián) Betular, estuvo Nico Vázquez, estuvo Peter Lanzani, estuvo Sebastián Estévanez, Jorgelina Aruzzi grabando el sketch de Susana con la peluquita negra”, contó el conductor.

En una de las fotos, la rubia posó con su peluca morocha junto a los futbolistas Leandro Paredes y Rodrigo De Paul. En la segunda imagen se la ve a la conductora con Aruzzi, Vázquez, Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt.

Susana Giménez_sketch_invitados1.jpg