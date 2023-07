Susana Giménez quiso aclarar sus dichos sobre la denuncia a Marley, pero volvió a generar polémica

En esas mismas declaraciones cuando el cronista le había respondido que aunque haya prescripto sigue siendo grave el presunto hecho, la conductora le había contestado: "Bueno pero eso es ahora, todo este lío. Antes, bueno, se te despiertan las hormonas cuando sos adolescente...".

Mirtha Legrand festejó la polémica canción de Nacha Guevara que tanto enojó a Susana Giménez

Coincidentemente tras las críticas de Nacha Guevara hacia Susana Giménez por la postura política que adoptó yéndose a vivir a Uruguay, la actriz y cantante estrenó su espectáculo Nacha en Pijama en el Astros, donde le dedicó una canción a Su y a Mirtha Legrand, asegurando que se cansó de ellas, y la polémica no tardó en estallar por parte de la diva de los teléfonos.

En tanto, este fin de semana Chiquita Legrand fue a ver el espectáculo musical, y entrevistada por Intrusos (América TV) antes del show, Mirtha sentenció entre risas "¡Está bien que se haya cansado!".

Claro que el programa de Flor de la V estuvo presente dentro de la sala teatral y fue testigo del cruce elogioso entre la cantante y la legendaria conductora. "Con todo mi corazón te doy las gracias por tu sentido del humor, por haber entendido de qué se trata la canción a pesar de todo lo que te dijeron", lanzó Nacha desde el escenario.

Al tiempo que Mirtha le devolvió la gentileza: "Esa canción que me parece divina ¡No me ha afectado en nada! Te admiro, te quiero, te valoro muchísimo", así como recordó que quiso invitarla a su cumpleaños justo cuando le habían hackeado el teléfono a Nacha.

Asimismo, también frente al micrófono de Intrusos, Nacha Guevara sentenció sobre Mirtha: "Ella la entendió sin escucharla y ahora la entendió del todo porque ahora vio la canción completa y dijo que le encantó". Mientras que sobre los comentarios de Susana, aseguró que se deben "Porque no la vio. Hay que traerla a que lo vea y lo va a entender todo. Me sorprendió que me diera tanto crédito, tanto tiempo en una conferencia de prensa de ella".

Por último, sobre la supuesta envidia de la que habló Susana, Nacha Guevara no pudo más que reírse y dejó en claro: "De ninguna manera, no es así". "Es una canción que escribí hace tiempo" reveló y ante los dichos de Giménez asegurando que se quedó con la boca abierta debido a su canción, la creadora de Nacha en pijama cerró la entrevista recomendándole "Que la cierre".