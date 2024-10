Susana Giménez se metió en la separación de Pampita y fue letal con Roberto García Moritán

Al ser consultada por la escandalosa ruptura de Pampita y Roberto García Moritán, Susana Giménez expresó que era algo que podía pasar. "Nunca me sorprenden las separaciones", afirmó.

Además, la diva de los teléfonos desconcertó a todos al mencionar un detalle que le hizo recordar el fin de su historia con Huberto Roviralta. "Yo lo comparé con mi separación porque Huberto no ponía un mango", lanzó.

Susana regresó de un viaje y se papara con todo para la tercera emisión de su clásico programa en Telefe. La conductora tendrá en su living a Wanda Nara que está en un gran momento tras el éxito de Bake Off Famosos.

La mamá de Roberto García Moritán puso en duda la fecha de la separación con Pampita

En una entrevista exclusiva con A la tarde, Lucila Fernández Llanos, la mamá de García Moritán, rompió el silencio y habló a fondo de la separación de Roberto y Pampita.

Hace unos días, el empresario confirmó que se terminó la relación y expresó: "Hace un tiempo ya que Carolina y yo nos hemos separado. Fue una decisión difícil y dolorosa, como cualquier separación, pero lo hicimos con el propósito de proteger la paz y el bienestar de todos los miembros de nuestra familia".

Al notar que no había sido preciso con la fecha de la separación, Pampita subió capturas de chats a su Instagram, donde dejó en evidencia que todo estuvo bien entre ellos hasta el 20 de septiembre.

"Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha", afirmó la diosa, en clara referencia a las infidelidades que habrían detonado todo.

En el programa de Karina Mazzocco, Fernández Llanos reveló que la relación de su hijo y la modelo veía mal desde antes del 20 de septiembre. "Él ya no vivía con ella. Todo el escándalo empezó cuando lo vieron en un hotel y eso no fue el 20, fue antes".

"¿Cree que puede haber una reconciliación?", quiso saber el notero, Oliver Quiroz. "No, no creo", fue la respuesta tajante de la mamá del empresario. "¿Roberto está enojado?", retrucó el cronista. "Está dolido. Muy dolido", remató la mujer.