Susana Giménez y el motivo por el cual no volvería a la televisión: "Es un año muy político y..."

La primera pregunta que le hizo este portal fue: “¿Cuándo volvés a la televisión?”. "No sé, en eso estamos... SI vuelvo es en el segundo sementre, en julio tal vez", comentó en primer lugar. Luego agregó: “Este es un año político y no sé si es conveniente que yo vuelva, no es para mi programa”.

Más adelante, le consultaron por los rumores que supo haber que la vinculaban con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Sin embargo, sin filtro, respondió: “Están locos, no sean irrespetuosos, estamos hablando de un presidente... Ustedes inventan esos rumores y después me preguntan a mí”.

Embed

La reacción de Susana Giménez cuando le preguntaron por Alfa de Gran Hermano 2022

Este jueves, Susana Giménez estuvo en el lanzamiento oficial de LOL: Argentina, el formato internacional que grabó en México junto a algunos de los más destacados humoristas de nuestro país.

En ese evento, el cronista de LAM (América TV), Santiago Sposato le preguntó a la diva de los teléfonos por Walter Alfa Santiago, ex figura de Gran Hermano 2022.

El hombre de Tigre aseguró que él fue el creador del "¡Hola Susana!". "Yo era chiquito y Susana Giménez hacía la propaganda de la marca Cadum, era la chica shock. Ella estaba de novia con Héctor Caballero. Yo busqué en la guía telefónica el nombre de él en la calle República de la India al 3500 y pico. El teléfono era 851232. Entonces, yo llamaba y le decía ‘Hola, Susana’. ‘Sí'. Y le pedía: ‘haceme shock’”, había dicho el ex GH.

Sposato le consultó por la anécdota de Alfa: "¿Es cierto que Alfa te llamaba a tu casa y de decía: 'Hola Susana'?". "¿Quién es Alfa? ¡No lo conozco!", contestó la estrella de Telefe, que puso cara de desconcierto y desató la risa generalizada en el piso de LAM.