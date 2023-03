Polémica entre Wanda Nara y Susana Giménez: ¿dejó de ser rubia para no opacar a la diva?

En una nota con Intrusos (América TV), Wanda aclaró que la decisión de cambiarse el look tuvo que ver con una cuestión comercial. "Se debe a una publicidad que hice. Después gustó y me quedé así", explicó.

Embed

"¿El cambio no es por Susana? Porque ella es rubia y no querían otra rubia... se comentaba eso", le dijo el cronista del ciclo de Flor de la V. "No, para nada. La rubia volverá porque Wanda también es rubia", precisó la empresaria.

En Intrusos también hablaron del desempeño de la mediática como conductora de MasterChef. "Me dicen que le esta costando mucho. Se alargan mucho las grabaciones", señaló Maite Peñoñori.

Lo cierto es que este es un enorme desafío para Wanda, que buscará consolidarse como una figura de Telefe poniéndose al frente de este formato internacional.

wanda-nara.jpg

La llamativa respuesta de Susana Giménez cuando le preguntaron por Wanda Nara

Esta semana, Susana Giménez llegó a Buenos Aires para promocionar LOL Argentina, el formato que grabó en México junto a un grupo de humoristas para Amazon Prime Video.

Antes de ingresar a su mansión en Barrio Parque, la conductora habló con A la tarde (América TV). "Siempre extraño, pero vengo cada tanto. Vine porque se estrena Lol, el programa que hice para Amazon. Creo que va a ser divertido. Tienen éxito en todos lados, vamos a ver qué pasa acá", comentó la figura de Telefe.

Susana se refirió a las eternas comparaciones con Wanda Nara, que en los próximos días debutará con la nueva temporada de MasterChef. "No sé qué va hacer Wanda. Hace mucho que no hablo con ella. Lo que haga, me parece muy bien. Lo que yo es digo es que nadie reemplaza a nadie en este mundo", remarcó.

Embed

La diva también le contestó a Carlos Perciavalle, que criticó a su hija, Mecha, en un evento en Uruguay. "Tardamos 20 años en amigarnos, me llamó el año nuevo.... Cuando está actuando dice cualquier cosa", manifestó la estrella.

Por último, Susana dio su mirada sobre la televisión actual. "Yo en Uruguay veo la TV argentina y la verdad es que se extrañan las ficciones, pero bueno, la pandemia cambió todo", concluyó.