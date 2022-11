Taína, la hija de 14 años de Valeria Mazza, debutó como modelo: el adelanto de su primera producción de fotos

valeria-mazza-hija-2.jpg

Por supuesto, su mamá Valeria Mazza, la acompañó en todo momento y la ayudó a realizar su primer trabajo para una importante marca.

"Somos las únicas mujeres de la casa, por lo que compartimos muchísimas cosas. Por ejemplo, nos vestimos juntas y nos gusta pintar", contó Taína.

Y sobre su futuro, confió: "Todavía no sé qué quiero hacer cuando sea grande, me divierte ir sumando experiencias y recién ahí ver a qué quisiera dedicarme. Estoy en tercer año del colegio [Northlands], tengo tiempo... Me preparo desde muy chica estudiando comedia musical y canto, empecé a los 5 años. Me encanta".

image.png Gentileza: Revista Hola!

La joven también reveló sobre sus gustos musicales y la pasión que siente por la música: "Todo lo que tenga que ver con el arte. Y escucho muchísima música y muy variada. A veces puedo estar horas con Tini, otras escucho Duki, también Morat… Hay muchas bandas y artistas que me gustan".