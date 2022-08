Tamara Báez mostró el mensaje de un hombre que le declaró su amor

tamara baez 2.jpg

"Siempre me volviste loco y hoy me animé a escribirte en el chat, la verdad me encantas", le escribió esta persona desde sus historias de Instagram.

A lo que la novia del cantante de cumbia 420 respondió: "Ja, ja... Posta que nunca me escriben chicos pero, últimamente, me re sorprende esto".

Así, la joven expuso con sus seguidores de redes el particular mensaje de un hombre que se le declaró y le llamó la atención.

tamara baez.jpg

Tamara Báez mostró la cantidad de multas que recibió por ruidos molestos

Desde que se mudaron a un barrio privado, Tamara Báez y L-Gante están en la mira de todos sus vecinos. La pareja es un poco escandalosa y los vecinos suelen denunciarlos por los disturbios que causan.

El pasado 21 de julio fue el colmo para todos: Tamara celebró sus 23 años y lo celebró a todo trapo en su casa. Incluso, la temática del evento fueron las muñecas Bratz, de las que la joven es fanática.

Pero no todo quedó ahí, con las facturas del mes llegaron las denuncias que ahora la familia de L-Gante deberá afrontar por los ruidos y la música alta de esa noche y romper las reglas de ese barrio privado.

“Para, ¿tantas multas?”, se lee en las historias de Instagram de Tamara Báez mostrando el pilón de denuncias. “Esta cantidad de hojas que ven acá, no es ni un librito ni un cuaderno... Son las multas por los ruidos molestos de mi cumpleaños”, explicó.