La triste reflexión de Tamara Báez tras separarse de L-Gante

Tamara cantó eufórica la canción "Así fue" de Juan Gabriel: "Ya no puedo ni debo quererte, ya no te amo. Me he enamorado de un ser divino". Inmediatamente todos los seguidores entendieron que esa profunda frase era dedicada para L-Gante.

La separación entre ambos no es en buenos términos, Tamara Báez acusó al músico de infidelidades, entre las que se cree que estuvo Wanda Nara, y lo denunció en la Justicia por la cuota alimentaria de Jamaica, caso que los tiene en plena guerra.

tamara.jpg

La millonaria cifra que le pide Tamara Báez a L-Gante y la picante respuesta del abogado

Este viernes, en A la tarde (América TV), el abogado de L-Gante reveló la suma millonaria que pide Tamara Báez en el acuerdo de separación, y lo que ellos están dispuestos a ofrecer.

“Para lo que es los gastos de Jamaica pide un millón de pesos mensuales, claramente es ilógico pero bueno”, reveló Alejandro Cipolla, y agregó: “Un millón de pesos mensuales es lo que gastaría una menor, yo no conozco ninguna bebe que gaste un millón de pesos pero bueno”.

“Claramente la bebita no pero el mantenimiento tal vez”, le retrucó Karina Mazzocco, y aprovechó la oportunidad para recordarle que le día anterior él mismo había pedido que le den una cifra para empezar a arreglar la situación.

Al ser consultado por la conductora acerca de cuál sería un monto lógico, aseguró: “Lógico es lo que estamos reclamado, que se me haga una lista de todos los gastos que tiene, esa lista se la vamos a duplicar, aparte se le va a brindar el alquiler y una propiedad a nombre de ella y de Jamaica, que creo que es más que suficiente”.

Cipolla aclaró que la propuesta llegó a Tamara: "Pedimos una lista y se la duplicamos para que no digan que se escatima en algo”, volvió a aclarar el abogado de L-Gante.