Tensa charla entre Graciela Alfano y Silvina Escudero con reproches del pasado y pedido de disculpas

Y luego, apuntó contra la panelista: “Lo que no recibí nunca fueron las disculpas de Silvina”, recordando cuando ella la trató con un duro insulto.

“A mí la disculpa me hubiera gustado. Entiendo que el que no las quiere dar no está en condiciones emocionales ni mentales”, continuó Alfano en su relato ante una Escudero que la escucha atentamente.

“Por mi parte yo nunca armé nada, era mi vida misma”, se defendió Silvina sobre lo que sucedía en el programa por ese entonces. Y Alfano reconoció: "Lo del barro (de Escudero con Alé) me jodió, me resultó asqueroso".

“¿Por qué los insultos? ¿Por qué me maltratabas a mí? Porque yo me enamoré de una persona (Matías Alé) muchos meses después de que te habías separado”, la cuestionó Silvina.

Y ahí Graciela Alfano negó haberla insultado y sentenció: “Sos una persona rígida con la que no me interesa tener ningún tipo de relación”.

En medio de la tensión entre las dos, Silvina Escudero le ofreció disculpas públicas a Graciela Alfano, pero ella no se las aceptó: “No, vos no pedís disculpas. Vos pedís disculpas para seguir con esto. No me interesa la charla con vos”.

Graciela Alfano, testigo directa de la pelea entre Andrea Rincón y Belén Francese en PH: "Fue angustiante"

Andrea Rincón y Belén Francese fueron las protagonistas de un terrible escándalo en la grabación del ciclo PH Podemos Hablar que se verá al aire el sábado por Telefe.

Belén hizo un comentario que no cayó para nada bien en Andrea, que se lo tomó a mal, y todo terminó en un muy tenso momento entre las dos al aire. También estuvieron invitadas al programa de la fecha Graciela Alfano, Sol Pérez y Sofía Jujuy Jiménez.

En este contexto, PrimiciasYa se contactó en exclusiva con Graciela Alfano quien fue testigo privilegiada de esa tensa situación en la grabación del programa que conduce Andy Kusnetzoff.

"Son dos chicas luchadoras, inteligentes, Belén me encanta todo lo que le está pasando hoy y Andrea también ha dado una vuelta en su carrera y lucha muchísimo en su vida, antes que nada eso, es la percepción que tengo de las dos", comenzó la actriz.

Y explicó qué pasó entre las dos: "Empezó todo como muy light y con un cuento de Belén, que son historias que uno cuenta, de una fiesta que para Belén había pasado una situación confusa con Andrea".

"Ella (Francese) pensó que había pasado algo que en realidad para Andrea no fue así. Tenían como dos posiciones encontradas pero en ese primer momento que se contó pasó de largo y luego de pasar unos diez minutos, Andrea se empieza a poner muy mal, se angustia y se pone como a llorar... Fue una situación angustiante para todos", continuó Graciela Alfano.

Y puntualizó: "Lo que le dijo Belén la afectó y dijo que la prensa lo iba a entender mal. Andy puso paños fríos pero escaló la angustia. Fue un diálogo entre ellas, eran cosas muy emocionales. Ninguno de nosotros teníamos información, se veía una situación altamente emocional y no encontraban un punto".

"En un momento entró la producción y me fui a sentar, salí de estudio. Me angustié mucho sinceramente, veía que no iban a ningún lado y seguían", comentó la actriz.

Y admitió: "Belén llamó después a mi representante y hablé y la contuve, sentí que había quedado un poco mal. Con Andrea no hablé, no tengo el teléfono de ninguna de las dos, hablé con Belén porque llamó a mi representante".

"Se nota que fue algo que las tocó a las dos, todos los productores intervinieron. Andrea en un momento se quería ir, algo le tocó, fue muy feo. Belén no tuvo ninguna intención de lastimarla pero no llegaban a un acuerdo", observó Alfano.

Y cerró: "Andy dijo: ‘me voy a dormir’, por toda la tensión que se vivió. Vi una alta carga emocional, fue un programa donde cada una expresó lo que le estaba pasando de verdad. Tal vez en otro programa no pasaría, ahí sí se pudo sacar a la luz todo esto".