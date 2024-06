Tensión entre Marina Calabró y Jorge Lanata: enojo, escándalo y ¿renuncia?

"Ella hacía un show dentro del programa. Está durando cada vez menos. Pasó de 45 minutos a durar 15. Hoy duró 12 minutos. Marina no lo está pudiendo caretear al aire", agregó.

Pampito indicó que en Mitre no vieron con buenos ojos la incorporación de la columnista a una emisora de la competencia. "Marina desde que está en El Observador no gustó tanto en Radio Mitre", señaló.

Karina Iavícoli acotó que Marina quiso irse del programa de Lanata. "Ella renunció y volvió sobre sus pasos", añadió. "Cuando le acortan la columna, ella renuncia y logran convencerla para que no se vaya", precisó su compañero.

Por último, Marcela Tauro reveló que, cuando eso sucedió, ella habló con Marina y le dijo que no se tenía que ir. "Yo hablé con ella y fui una de las que le aconsejamos que no se tiene que ir. Me parece ingrato lo que le están haciendo. Cuando Lanata estuvo mal de salud, ella cubrió mucho el espacio", sostuvo.

La verdad detrás del video de Rolando Barbano en un restaurante, en medio su incierto vínculo con Marina Calabró

Hace unos días en Empezar el día contaron que vieron al periodista de policiales Rolando Barbano cenando en un restaurante. En el programa de Yuyito González pasaron imágenes del columnista en ese lugar y especularon en torno a quién lo acompañaba.

“El fin de semana Barbano se encontró con su ex mujer y sus dos hijos a cenar en un restaurante. No estaba en la mesa. Estaban en la barra, con los dos chicos", relató Pochi de Gissepeame en Ciudad Magazine.

Pese a la información que dieron en Empezar el día, lo cierto es que, según puedo saber PrimiciasYa, quien estaba con Rolando Barbano en ese restaurante era su hermana y no su ex mujer y madre de sus hijos, de quien se separó hace más de un año.

Días atrás, según información que llegó a este portal, Marina Calabró y su compañero en Radio Mitre siguen intentando recomponer la relación, aunque aún no hay nada definido.

Más allá de la ruptura, la periodista de espectáculos y el columnista de policiales se tienen un enorme cariño, que podría ser la base para una segunda oportunidad. El tiempo dirá.