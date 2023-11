Tenso cruce al aire entre Estefi Berardi y Lucas Bertero: "A mí me calla solamente la conductora"

Embed

En ese instante, Lucas Bertero la interrumpió y dio su parecer. “Para un evento es mejor estar fresquito que pasar calor”, acotó el panelista. "Vos no estabas así que no sabes lo que fue. Ustedes no pueden opinar porque no estaban ahí chicos y el aire te lastimaba”, reiteró Estefi Berardi.

"No estuve ahí, pero fui a fiestas importantísimas, más que el Martín Fierro... La fiesta de Fundaleu.... La fiesta de revista Galera, que hace en el hipódromo de San Isidro", retrucó el periodista. "A nadie le importa", le contestó su compañera.

Notablemente molesto, Lucas Bertero le respondió con todo. “Que a vos no te importe no significa que a nadie le importe, a mí me calla solamente la conductora”, remató, furioso.

El incidente que sufrió Estefi Berardi en los Martín Fierro Latino: "Descompuesta"

Estefi Berardi viajó a la ciudad de Miami para participar de los Martín Fierro Latino -que se entregaron el lunes-, sin embargo, en la ceremonia, la periodista sufrió un pequeño incidente y ahora lo compartió con sus seguidores.

Berardi mostró en Instagram el impresionante outfit que usó para la entrega de premios, ella lució un bellísimo vestido de Claudio Cosano, en color dorado, el pelo lo llevó suelto y acompañó el look con un maquillaje natural.

En Instagram, la panelista abrió la cajita de preguntas y respuestas y habló de su experiencia en los Martín Fierro Latino. Un usuario le preguntó por una foto que publicaron desde LAM donde se la veía aislada, y ella explicó: "Fui una de las pocas que se quedó hasta el final. Igual llegué descompuesta a mi casa del frío que pasé".

En otra historia, la expanelista de LAM respondió: "Me fui al fondo del frío que tenía. Buscaba huecos donde no me diera tanto el aire". Y reveló: "Hubo una famosa que directamente se fue a la calle porque estaba descompensada del frío. No llevamos abrigo".

estefi berardi_historia 1.jpg