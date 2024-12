Tenso cruce entre Catalina Gorostidi y Delfina de Lellis de Gran Hermano: "Vos también dijiste..."

“Con toda tu historia de vida tan terrible como vos contas, tener comentarios tan terribles y encima un Gran Hermano, yo siento que nunca lo viste”, comenzó diciendo la médica.

No obstante, siguió: “Y no importante si nunca lo viste, que vos misma, tu persona, diga cosas tan horribles me suena como que no entendiste nada”.

"¿Vos viste Gran Hermano? Porque me parece que vos también dijiste cosas feas sobre el cuerpo y sexualidad de alguien. Me parece que hay que fijarse en uno antes que en el otro", la cruzó Delfina.

Sin embargo, Cata negó las acusaciones y la invitada agregó: “Hay que fijarse primero bien lo que dije o no porque capaz no te acordás… pasó un tiempo”.

La primera eliminada de Gran Hermano 2024, Delfina De Lellis, estuvo este miércoles en LAM (América TV) y se refirió a los dichos de Laura Ubfal, quien la descalificó y la trató de "tonta".

"¿Qué te pasó con lo de Ubfal ayer en el debate?", le consultó el conductor Ángel de Brito. "Me dio un poco de bronca", afirmó Delfina. " Sus palabras hablan más por ella", agregó.

Ahí intervino Yanina Latorre y reflexionó: "La manera de corregirte o decirte que estuviste mal en algo no es insultarte. Si nosotros nos estamos quejando de lo que ella dijo de Luciana (Martínez) y la insultamos, me parece que estamos haciendo lo mismo que ella hizo. No nos olvidemos que tiene 18 años".

Matilda Blanco, entonces, remarcó: "Tiene un tema con las modelos y las chicas lindas Ubfal".

Además, Pepe Ochoa sostuvo: "Hay algo que me sorprende mucho de Laura Ubfal en general. Entiendo que Delfi se confundió. Me parece que vos, Delfi, sos la parte mala de un debate bueno que hay que tener en la televisión. Lamentablemente te tocó esa parte, creo que está bueno que aprendas, que reflexiones y que acá en adelante no pase más. Pero Ufbal, el año pasado, no la vi cuestionar una vez las barbaridades que decía Furia y ahora le dice 'tonta' a esta chica. Está demente".