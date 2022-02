Tenso cruce entre Nancy Dupláa y Luis Novaresio en Twitter

luis novaresio.jpg

Lo cierto es que Novaresio, al ver el comentario de la actriz en las redes, contestó fuerte y recordó las diferencias que tienen desde hace años.

"Estoy tan honrado de tu atención a mi trabajo, Nancy. Hace dos años proponías no ver Animales -re parecido a la censura- y ahora esto. Mi admiración desde tu época de El vestidor. Salute", le retrucó Luis.

Así, el periodista le recordó a la artista cuando- según él- Dupláa propuso no ver el programa Animales sueltos, América, que en ese entonces conducía Novaresio.

¿Cómo seguirá este fuerte cruce?

Luis Novaresio habló de Viviana Canosa: ¿están peleados?

El periodista, Luis Novaresio, dejó un mensaje en su canal de YouTube, sobre su vínculo con su ex compañera en A24, Viviana Canosa, luego del intercambio de mensajes que tuvieron con posturas distintas cuando explotó el caso Novak Djokovic y las vacunas contra el coronavirus.

“Lo primero que quiero decir es que me manifesté en contra de creer que Djokovic es la representación de la libertad y que es una lucha contra una opresión de no sé qué tipo. Quiero decir de movida esto: no tiene nada que ver Viviana Canosa, que es una compañera mía de trabajo por quien tengo afecto. No le estaba hablando a Viviana Canosa cuando hablé de este tema”, afirmó el periodista.

“Me impacta que en Argentina tenemos que discutir que el agua moja. Las vacunas contra el covid sirven, no hay que empezar a recurrir a un médico que en YouTube dijo que por ahí... etcétera y etcétera... hay modos científicos de demostrar la veracidad de una experiencia”, concluyó.