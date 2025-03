Tenso cruce entre Yanina Latorre y el amigo de L-Gante, Luis Perdomo, en LAM: "Que se haga cargo él"

Y siguió: "Los gazebos eran dos palos con tres telas que se volaban, porque los gazebos son una cosa armada. Los chicos y las chicas que estaban ahí me empezaron a escribir por Instagram, yo recibía los videitos, las chicas me enfocaban que no había gente, y yo los subí. Las chicas me contaban que no había nadie".

Embed

"No fue mucha gente, Wanda llegó sola. Él llegó después, porque estaban separados. El manager de Wanda me dijo que ella no vio un peso. Yo vi la fuentecita donde se agarró dos quesos, porque hay un videito. Yo no dije que el catering era chico. Yo dije 'Wanda fue, comió dos quesos y no le pagaron'", relató la rubia.

"¿Y por qué el señor estaba tan molesto si no hablaste de él?", le consultó el conductor Ángel de Brito. "A mí nadie me habló de él ni bien ni mal. Yo no lo nombré", aseguró Latorre.

Luego, Perdomo se comunicó con De Brito y las angelitas y disparó contra Yanina: "Cuando uno se prende al juego está todo bien, pero cuando ya tocan el laburo... porque ustedes saben todo el esfuerzo que hay".

"No critiqué al evento, no critiqué a la organización, conté la situación personal de Wanda Nara que no es tu representada ni nada", le respondió la panelista.

Más adelante, el amigo de Elián Valenzuela respondió enojado: "Lo que más me molestó fue que siempre se habla de Elián, dijiste que hay muy poca gente, 'muy fondo de olla'. Por qué no hablaron de que Elián hace una semana estaba operado y que el pibe dolorido y todo subió a dar un show".

"¿Y por qué tenemos que decirlo? Es el trabajo de él", le contestó Yanina. "Ah, ahí está, pero qué pasa si no hubiera subido", siguió Luis. "Nada, suspenden el show como hace Shakira", le dijo Latorre.



"Está todo bien, entiendo que es parte dle juego. Pero también está bueno que no te enojes cuando alguien quiere responderte. Estabas hablando de la parte que me encargo yo", expresó Luis molesto.

Embed

La dura teoría de Yanina Latorre sobre la relación de la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara: "Van a..."

Yanina Latorre estuvo este lunes en DDM (América TV) y lanzó una dura opinión sobre la China Suárez y su relación con Mauro Icardi.

"Desde que la China conoció a Icardi no tiene amigos, no tiene vida, no va a un gimnasio, no hace un chivito en Instagram, no tiene un trabajito, vive con él, está con él, viaja con él...", comenzó diciendo la angelita. Y agregó sobre el delantero de Galatassaray: "Yo creo que él está tan despechado que la está usando a la China".

"Icardi tampoco está en sus cabales. Él confesó que hace tres años estaba preparando esta venganza. Tiene pruebas de siete palos euros que Wanda (Nara) le afanó y nunca le dijo nada y se dejó sustraer. Tenía los videos de los gar... Parece que Keita (Baldé) no es el único y que los va a ir largando. Sabía todo lo de L-Gante. Es loco", contó Latorre.

Ahí, Tatiana Schapiro se preguntó cómo era posible que la ex Casi Ángeles estuviera en pareja con una persona que dijo cosas horribles de ella. "No tienen diginidad. Es efímero y es plata", le respondió Yanina.

Martín Candalaft, por su parte, consideró: "Hay como una sumisión de la China Suárez y un deseo de mostrar esa sumisión". "Él es muy machista y no le gusta que las minas laburen", aseguró la invitada en el ciclo conducido por Mariana Fabbiani.

Luego, la rubia deslizó una picante teoría: "Él quiere llevarse a Wanda a Turquía con el centro de vida de las chicas, no para sacarle a las chicas, yo creo que él tiene la ilusión de que cuando los chicas vayan allá y Wanda tenga que ir a pelear por todo esto van a terminar juntos. Para mí, en algún momento, Wanda e Icardi vuelven".

"A la China nunca le dura mucho un tipo. Además, la China adopta la personalidad del que tiene. Hace poco era Rusherking, tenía 12 años, bailaba y hacía videitos y ahora es la novia con el cuello hasta acá, en el Four Seasons", disparó Latorre. Inmediatamente, uno de los panelistas le preguntó: "¿La China ama a Mauro o quiere destruir a Wanda?". "La China ama la guita de Mauro, le chupa tres huevos destruir a Wanda", le contestó sin filtro.