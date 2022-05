La reacción de Silvina Luna tras ver que Martín Salwe intentó seducir a Emily Lucius

Luego, explicó por qué no se sorprendió con la actitud que tuvo Martín Salwe hacia ella: "No espero nada de nadie. Esa es la clave".

Silvina Luna y una fuerte declaración sobre Martín Salwe: "Estoy..."

Luego de enfrentarse en un desafío muy parejo, Silvina Luna no logró vencer a Majo Martino y se convirtió en la nueva eliminada de El hotel de los famosos. La modelo protagonizó una emotiva despedida con sus compañeros, pero especialmente con Martín Salwe, con quien se había mostrado muy cariñosa en el reality.

Dentro de la competencia, parecía que Silvina y Martín estaban comenzando un romance, sin embargo, una vez afuera, parece que esto cambió. En Socios del espectáculo, Luna hizo fuertes declaraciones sobre Martín y sorprendió a todos.

"No sé si es una persona que elegiría para seguir conociendo afuera", reconoció Silvina.

Esto se dio después de que Adrián Pallares preguntara sobre si le creía al exlocutor de La Academia, o si sentía que la había manipulado. "Estoy confundida, pero es problema del otro siempre. Yo creo que siempre hice lo que sentía, soy una mujer soltera, viví lo que estaba pasando ahí y me encantó. Después, bueno. Queda ahí en el juego", se sinceró Luna.

"La edad no tiene nada que ver, tiene que ver con la madurez de la persona y con los valores. Yo creo que él solo va a ir demostrando ciertas cosas. No estoy enojada, una vio ciertas cosas. Quizá ahí no me daba cuenta y después sí. Obvio que uno tiene emociones, sangre…", siguió diciendo.

Después, Silvina Luna explicó lo que sintió estando afuera: "Es verdad que se crea un microclima de realidad, pero en verdad como sos afuera sos adentro. Podés jugar con una cosita, pero eso no lo cambiás. Por eso digo que cuando empezás a ver cosas como persona empezás a dudar. Eso es lo que está pasando ahora".

En otro momento, Silvina se mostró molesta: "La última escena de Martín Salwe con Majo Martino pude ver ciertos hilos, juegos. Vos podés tener una estrategia de juego. ¿Pero estás dispuesto a voltear gente para ganarte la plata? ¿Valerse de la parte emocional? ¿Lastimar a la gente?".