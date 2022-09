Teto Medina detenido: El día que Marcelo Tinelli hizo un video para sus pacientes en rehabilitación

Teto Medina MArcelo Tinelli y equipo de Videomatch.jpg Marcelo Teto Medina junto a Marcelo Tinelli y todo el equipo de Videomatch en plena década de los años '90.

"Hola a todos, ¿Cómo andan? ¿Qué dicen mis queridos amigos de la Fundación La razón de vivir, ahí en Florencio Varela? Quería mandarles un beso muy grande y todo mi amor. Tienen un gran tipo ahí, un maestro, un sabio, un gran tipo. Una muy buena persona. Un querido amigo de tantos años como es el Teto Medina. Y me encanta que estén junto a él" fueron las primeras palabras del empresario y conductor.

E inmediatamente agregó: "La verdad es que van a aprender un montón de cosas de la vida porque es una persona a la que quiero mucho y que ha pasado por diferentes momentos. Y que hoy me encanta verlo bien y feliz. Bueno, felices seis años chicos y a todos los de la fundación, también". Al tiempo que cerró su saludo con una particular invitación: "Los quiero mucho, mucho mucho y ojalá que cuando arranque el programa, en la tele, me puedan venir a ver. Bueno, feliz año para todos".

Teto Medina detenido: a qué se dedicaba y la última entrevista que dio en televisión

Horas complicadas atraviesa el conductor televisivo Marcelo Teto Medina, tras quedar envuelto en una grave denuncia por reducción a la servidumbre y abandono de persona en “Organización La Razón de Vivir”, la comunidad terapéutica en la que trabajaba, por la que quedó detenido esta mañana en el barrio de Recoleta tras confirmarse que manejaba centros de rehabilitación de drogas bajo "condiciones de vida deplorables".

Pero hasta entonces, el ex Videomatch se mostraba públicamente presentándose como técnico operador socioterapéutico especialista en adicciones. Al menos bajo ese rótulo se presentó el pasado 29 de agosto en una entrevista virtual con el ciclo Tarde Trece de canal 13 de San Juan, que recogieron los medios locales.

teto medina razón de vivir.jpg Habitualmente Marcelo Teto Medina compartía desde sus redes sociales diversos videos desde la organización La Razón de Vivir.

Allí, Teto Medina, a sus casi 60 años, aseguró trabajar actualmente en comunidades de Buenos Aires y de distintos puntos del país haciendo hincapié en la prevención en las adicciones, siendo él un resiliente en la materia que le ha traído más de un dolor de cabeza en un pasado no muy lejano.

"Yo gracias a Dios me pude recuperar y lo que trato es de mandar un mensaje desde ese día que empecé a estudiar", aseguró Medina para remarcar que sus charlas tienen con objetivo "motivar a un chico que sufre una adicción" dando un mensaje positivo y señalando que se puede salir. Además, remarcó la importancia del acompañamiento familiar en sus charlas ya que el proceso de recuperación "parte desde el reconocer que solo no se puede salir". Así como también aseguró que gran parte del proceso de recuperación tiene que ver con el amor.