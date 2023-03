The Challenge Argentina: el rating de la final que consagró a Sol Pérez como la ganadora del reality

En el desafío final, se enfrentaron Sol Pérez, Oky, Claudia Albertario, Rodrigo Cascón, Eva Bargiela y Yeyo De Gregorio. En pruebas individuales, los seis participantes compitieron en una intensa jornada superando retos que pusieron a prueba sus habilidades físicas y mentales.

Luego de varias horas de competencia, Sol Pérez se hizo acreedora del gran premio de 15 millones de pesos. “Este triunfo significa un súper desafío personal y mucha disciplina, porque creo que con disciplina uno puede lograr lo que sea”, dijo la mediática.

Embed

Los participantes que jugarán en otras ediciones del mundo

Después de intensas batallas a lo largo de la temporada, cuatro participantes que se destacaron en The Challenge Argentina fueron elegidos para formar parte del próximo torneo mundial The Challenge: World Championship, que se estrenará en exclusiva por Paramount+ este jueves 9 de marzo.

Claudia Albertario, Sofía “Jujuy” Jiménez, Benjamín Alfonsoy Rodrigo Cascón son los argentinos elegidos para sumarse a la competencia, y unirse a representantes de The Challenge: Australia, The Challenge: U.K. y The Challenge: USA para luchar por el codiciado título de Challenge World Champion y el premio de 500.000 dólares.

Marley también será parte del show, junto a los presentadores de los países restantes: Brihony Dawson (Australia), Mark Wright (Reino Unido) y TJ Lavin (USA).