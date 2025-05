Thiago Medina mostró el video de su casa de soltero tras separarse de Daniela Celis: "No es broma"

En ese sentido, Thiago Medina grabó un video de la casa que alquiló para pasar esta nueva etapa de soltero y mostró cada uno de los rincones. El lugar es bastante amplio, con mucha comodidad, y cuenta con jardín, pileta y parrilla.

“Les voy a mostrar un poco del lugar... Este es el patio, tiene pileta, parrilla, pool y mesa de ping pong”, comentó el joven de La Matanza mientras filmaba ya que muchos no creían de su separación de Daniela.

En el interior se observa el living, cocina, habitación y el baño, y aún no había acomodado su ropa debido a la reciente mudanza. “Ahí armé la compu para prender el stream, tengo el silloncito, un freezer, una cocina”, explicó Thiago.

Y cerró sobre su nuevo hogar: “Los cuadros de las bebés que, obvio, no me lo iba a dejar. Chiquitito pero lindo. No es broma, les estoy diciendo en serio y los quiero a todos, gracias por apoyarme”.

thiago medina casa de soltero tras separarse de daniela celis.jpg

La última foto de Daniela Celis y Thiago Medina juntos antes de anunciar la separación que desconcertó a todos

El lunes Thiago Medina sorprendió a todos al compartir un video en Instagram donde anunciaba su separación de Daniela Celis, madre de sus hijas gemelas Laia y Aimé.

"Dani y yo ya no estamos más juntos. Estamos separados. Nos dimos un tiempo porque no estamos bien últimamente", reconoció el ex Gran Hermano.

Y contó además que ya no viven más juntos tras más de dos años de relación: "Yo acá me estoy yendo en la bici donde me mudé. Estoy acá a 15 cuadras de la casa de mis hijas, así las puedo venir a ver todo el tiempo".

Lo cierto es que la noticia cayó como una bomba en los seguidores de los dos y horas antes Daniela Celis había subido una última foto junto a Thiago Medina que nada hacía imaginar el final de la pareja.

En la imagen familiar se puede ver a Pestañela junto a Thiago y también otros ex compañeros de Gran Hermano con quien tienen una gran amistad, Nacho Castañares -padrino de las niñas- y Marcos Ginocchio.

Incluso Celis acompañó la historia con emojis a pura ternura de una mariposa, una estrella fugaz, un hada, un corazón, un oso de peluche y unas manos en forma de plegaria, que nada hacía imaginar el final de la pareja que nació en la casa de GH 2023.