Thomás Fort irá a juicio oral por doble homicidio simple

Este martes en el programa Nosotros a la mañana, El Trece, el periodista de policiales Pampa Mónaco informó que el juez Orlando Díaz elevó la causa a juicio oral, por lo que Thomás enfrenta una pena que podría ir de 8 a 25 años de cárcel por la calificación del hecho.

Embed

"El juez de garantías Orlando Díaz elevó ayer a juicio oral por el delito de doble homicidio simple y tripe homicidio simple en grado de tentativa. En caso de ser encontrado culpable puede ir a prisión de 8 a 25 años", indicó Mónaco.

Y explicó sobre el trágico hecho: "De las tres personas que iban en la parte trasera del auto murieron dos. Dos muerte y tres personas con lesiones graves".

image.png

Oscar relató cómo fue el accidente donde perdió a su esposa e hija

Oscar Godoy se llama el hombre que manejaba un Volkswagen Polo por ruta Panamericana el fatídico 5 de enero pasado. Su automóvil volcó y atravesó la totalidad de los carriles. En el accidente fallecieron su hija y su esposa.

“En este momento no puedo casi hablar, si es verdaderamente él el que hizo eso, que pague y se haga Justicia, porque me quitaron dos seres, eso no me lo devuelve nadie, ni él porque tenga plata, ni Dios”, expresó hoy en "Involucrados", América.

Su aparición en tevé se dio dos días después de que haya sido imputado el sobrino de Ricardo Fort, Thomás, por haber sido señalado como responsable del siniestro cuando manejaba su camioneta RAM de color negro.

thomas fort 1.jpg

El sobrino del mediático se encontraba al aire en la pantalla de América y cuando se fue del canal fue abordado por personal de la policía federal para ser notificado. Por el accidente, Thomás fue imputado de un doble homicidio y lesiones graves.

Sobre los segundos previos al choque, recordó: “Miré al espejo, vi el bulto, no recuerdo el color, veo un auto que hacía señas de luz, yo me retiro del carril y se ve que no puedo dominar, porque solo manejando cualquier chofer dice, ‘¿qué va a hacer el trombo si no me tocan...?’ Por pasar un carril no va a hacer así. Me encerró, quizás con el bocinazo... no recuerdo. Pero por pasar de un carril a otro, un auto no va a hacer el giro".

“Me va a costar vidas, tiempo y años este dolor. Ahora lucho por mi hija y yerno, sacando fuerza no sé de dónde. Me encuentro solo, me dejo solo, por la mala maniobra de una camioneta”, dijo casi entre lágrimas y triste, pero confiado en que “la Justicia va a ganar”: “Tengo plena confianza y a la gente que me habla y me apoya, gracias. A los que me dicen cosas como que aguante”.

Por último, se dirigió a Thomas Fort: “Le pido que recapacite que el día de mañana va a tener familia y que ojalá nunca le pase lo que me pasó”.