Tiene 38 años menos: se filtró quién es el nuevo e insospechado novio de Graciela Alfano

Tal es así que en la noche del martes, Pepe Ochoa mostró en LAM (América TV) un revelador video en el que se la ve a Graciela a bordo de un automóvil junto a un famosísimo DJ al que le lleva 38 años.

"Es en una colectora en San Isidro y este encuentro es lo más random que van a ver en la vida", aseguró el angelito para inmediatamente anunciar que "Graciela Alfano fue vista con el famosísimo DJ Fer Palacio".

Al tiempo que detalló que "fueron vistos en un auto" y que cuando le preguntó a la persona que le mandó el video le dijo que "entraron juntos a un lugar y permanecieron juntos".

Vale destacar que Fer Palacio se hizo famoso tocando en boliches, festivales y estadios lo que le valió una gran repercusión en YouTube y lo consolidó en toda Latinoamérica. En tanto, los comienzos de este joven de apenas 34 años fueron trabajando como maquinista del tren sarmiento tras haber estudiado la carrera de Ingeniería.

Graciela Alfano abrió su corazón y habló de su separación de Carlos Bustin: "Lo hacía en mi cara"

A comienzos de enero, Graciela Alfano había hablado con LAM (América TV) de su separación del empresario Carlos Bustin desde Punta del Este. "Quiero una relación sana, con alguien que pueda elegirme y ser leal a mí", afirmó la modelo.

En diálogo con el conductor Ángel de Brito, Alfano contó: "Yo venía viviendo situaciones bastantes complicadas, él es una persona que vive en un estado de conquista con mujeres que están en todos lados y lo hacía en mi cara. Para mí es una falta de respeto".

"La primera vez que lo vi tendría que haber cortado", reflexionó la rubia. "Hubo un impasse famoso. Yo directamente hice mis valijas, me volví a Buenos Aires, estuve con mi familia en Navidad y en Año Nuevo. Llena de amor y de banca, me ayudó a ver con más claridad y entender que es una persona que va a ser así toda la vida y a mí no me va", reveló.

"Cuando vine acá, en ese impasse famoso, tuvimos una charla y puse el punto final. Le pedí que no me llame nunca más. Yo no lo voy a llamar nunca más, es lo que se llama 'contacto cero'. Y es lo que yo sugiero a las mujeres. En México dicen 'no se dejen'. Yo le digo a las mujeres: no se dejen faltar el respeto", sostuvo la diva.

Luego, opinó: "No es problema de las mujeres: no un problema tuyo, ni siquiera es un problema de la tercera, es un problema de un ser humano que elige ser mentiroso, ser desleal, elige ser manipulador".

Y remarcó: "Yo no quiero una persona así al lado mío: quiero una relación sana, con alguien que pueda elegirme y ser leal a mí".