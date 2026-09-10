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El duro mensaje de Tini Stoessel en pleno show con una indirecta a su papá

La cantante Tini Stoessel habló a corazón abierto a sus fanáticos en medio de show en Monterrey remarcando el momento que atraviesa y agradeciendo el apoyo de sus fans.

10 sept 2026, 08:35
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El duro mensaje de Tini Stoessel en pleno show con una indirecta a su papá

El duro mensaje de Tini Stoessel en pleno show con una indirecta a su papá

El duro mensaje de Tini Stoessel en pleno show con una indirecta a su papá

El duro mensaje de Tini Stoessel en pleno show con una indirecta a su papá

Tini Stoessel sigue adelante con su gira en el exterior con Futttura y en su última presentación en Monterrey, México, la cantante se tomó unos minutos para dar un profundo mensaje al público.

La artista remarcó el momento que atraviesa agradeciendo a su staff y al público por el cariño recibido en sus últimas presentaciones en ese país.

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En ningún momento hizo mención a su padre Alejandro Stoessel en medio de la interna familiar que atraviesa y dejó además un mensaje cargado de emoción en medio de su recital.

"Sentirme muy afortunada de estar lejos de casa y que me reciban así, que me estén acompañando, espero que hayan disfrutado mucho este show", comenzó Tini Stoessel al dirigirse a sus fans.

“Amo hacer Futttura, ¿saben por qué? Porque escribí hasta la coma de este show, es muy mío y cada show que hago dejo mi corazón y mi alma acá”, continuó analizando.

Y destacó a su grupo de trabajo: "No solamente yo sino todo mi equipo que me ayudó a hacer todo esto: mis bailarines, músicos, el equipo técnico que no se ve".

Las emotivas palabras de Tini Stoessel ante su público en México

En ese sentido, Tini Stoessel hizo hincapié además en lo que significa esta gira en particular y sus ganas de regresar a México en el corto tiempo ante el afecto recibido.

“Futttura es un proceso para mí muy sanador y lo sigue siendo, significa mucho para mí. Y entiendo que para ustedes también, entonces quiero agradecerles nuevamente, este paso por México fue hermoso y ojalá pueda volver pronto. Gracias por acompañarme, me hacen emocionar mucho”, dijo la ovación del público mexicano.

Y cerró con una contundente reflexión sobre el concepto de "sentirse libres" y "no tener miedo" para sus seguidores: "Me gusta que acá se sientan en libertad, de ser como quieran ser, con quién quieran estar y por sobre todo no tener miedo, no sentir que están encerrados, creo que lo más lindo de la vida es cuando de verdad aprendés a ser libre”.

     

 

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