Aseguran que Rodrigo De Paul le cortó el rostro a Tini Stoessel en España

En las últimas horas, Tini viajó a España y aseguran que está lejos de De Paul porque el romance habría acabado, incluso que el futbolista no le quiere contestar los llamados ni mensajes.

Sin embargo, en medio de todos estos rumores, ellos no dan señales de que nada de esto suceda: se siguen en las redes y mantiene el intercambio de likes. La cantante se sumó al show de Tiago PZK en Barcelona, juntos tienen un tema, y el músico comió unos días antes en la casa del futbolista en Madrid.

Se cree que la buena relación entre Tiago y Rodrigo se debe a Tini, pero de una visita de la ex Violetta a Madrid por ahora ni noticias.

Rodrigo de Paul le cortó el teléfono al papá de Tini Stoessel y todo terminó de la peor manera

Fue hace unas horas cuando Guido Záffora, desde Es por ahí (América TV), tiró una mega bomba al revelar que la parejita de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul atraviesa una profunda crisis. "Están juntos, pero todo pende de un hilo", señaló el integrante del ciclo de El Tucu López y Julieta Prandi. Además, indicó que después del Mundial de Fútbol anunciarían la ruptura.

En tanto, este miércoles fue Luli Fernández desde Socios del espectáculo (El Trece) quien sumó más datos a este culebrón que tal parece que ya tendría fecha de vencimiento. Así, la modelo devenida en panelista no sólo reafirmó la información del periodista del canal del cubito, sino que aseguró que tras la Copa del mundo se oficializará el "no va más".

En medio de un escándalo comenzó el romance entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, y en medio de otro similar podría terminar también.

"Por lo que pude averiguar, Rodrigo de Paul habló con la madre y le dijo que ya no aguanta más y que si fuera por él diría ahora mismo que ya no están más juntos, pero que no sabe por qué los padres de Tini quieren oficializar la cuestión recién cuando termine el Mundial de Qatar", contó Fernández.

En tanto, Luli agregó que la relación habría terminado por resquebrajarse luego de una áspera conversación entre el papá de Tini Stoessel y el futbolista. "Lo que me cuentan es que hubo una llamada del padre de Tini, de Alejandro Stoessel, a De Paul, y que la charla fue subiendo de tono y que terminó muy mal. De Paul le cortó el teléfono y desde ahí quedó todo mal, aunque se desconoce por ahora el contenido de esa charla", concluyó terminante al tiempo que Rodrigo Lussich recordó aquella polémica declaración de Tini en los Gardel al vacilar frente a la consulta de si estaba enamorada.