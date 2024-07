Tini Stoessel subió un video con un radical cambio de look, pero se arrepintió y lo borró: la imagen

En el video que subió a sus historias de Instagram, la cantante lucía el pelo color platinado con unas onda al estilo Marilyn Monroe y unas cejas super finas.

Sin embargo, a los minutos de publicar las imágenes, la artista las borró y compartió en reemplazo unas fotos de un amigo con una peluca negra.

Por otro lado, cabe mencionar que en su último trabajo Tini buscó hacer un álbum más personal con canciones que reflejaran las difíciles situaciones que había vivido en el último tiempo.

En una entrevista con el psicólogo Gabriel Rolón, había abierto su corazón y hablado de la internación de su papá, Alejandro Stoessel. “Lo de mi papá había sido una gota que había rebalsado un vaso lleno de agua, y me empecé a encontrar en lugares oscuros y no sabía qué nombre ponerle", había reconocido.

"No sabía a quién recurrir, no sabía si contarlo o no, no sabía lo que era la ansiedad, no sabía lo que era un ataque de pánico, pero me estaba pasando", había recordado.

Embed

Camila Homs durísima con Tini Stoessel por la canción que le dedicó a Rodrigo De Paul: "Se enterró sola"

Camila Homs disparó directo contra Tini Stoessel, ex de Rodrigo De Paul, después de la repercusión que tuvo la canción Ni de ti, donde la cantante refleja su historia de amor con el futbolista.

“No me movió nada (la canción de Tini). No me genera nada, no me afectó. Chicos es una canción, que diga lo que quiera. Yo sé lo que viví, las cosas que son verdad y lo que es mentira. Mirá si me voy a guiar por la letra de una canción, jamás lo haría”, precisó la modelo.

En charla con el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, Camila Homs continuó sobre ese tema: “No me voy a poner a bardear a nadie por una canción".

Y lanzó picante: "No tengo nada para decir. Leí solo las cosas que comentaban y la mataban, se enterró sola (se ríe). Pero no tengo absolutamente nada en contra ella, ya pasó”.

Embed

En tanto, admitió que en la actualidad no tiene ningún tipo de contacto con el futbolista del Atlético Madrid y la Selección Argentina, padre de sus hijos Francesca y Bautista.

“Con él no hablo absolutamente nada, hablo lo suficiente que sea por los niños, pero nada más. Nunca me voy a meter en su vida privada", explicó la modelo.

Y además contó que Rodrigo se enojó con ella por algo en particular y la contactó pero que no le respondió: “No fue llamado, fue por mensaje", confirmó.

"No hice nada pero siempre pasa lo mismo y ya sé que si hay que atacar siempre soy la primera", agregó Camila. Y continuó: "No dije nada, me enseñaron que la ignorancia a veces es la mejor respuesta a veces, así que así hago, ignoro".

“Por mí que esté bien, ojalá que esté contento en una relación y mis hijos estén contentos, pero no sé nada”, cerró Camila Homs sobre los rumores que vinculan a De Paul con otras mujeres.