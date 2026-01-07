Las fotos de las vacaciones en familia de Amalia Granata y Leo Squarzon en Punta del Este

Amalia Granata y Leo Squarzon, acompañados por el pequeño Roque, optaron también por pasar sus días de vacaciones en la costa uruguaya de Punta del Este, Uruguay.
Ver las ultimas noticias en a24.com
La diputada Amalia Granata disfruta de unos días de descanso con su marido Leo Squarzon y su hijo Roque en la exclusiva costa uruguaya. Las imágenes.
Amalia Granata y Leo Squarzon, acompañados por el pequeño Roque, optaron también por pasar sus días de vacaciones en la costa uruguaya de Punta del Este, Uruguay.
Después del acto de graduación del colegio secundario de su hija Uma donde se reencontró con su ex Cristian Ogro Fabbiani, la diputada de la Provincia de Santa Fe comenzó el 2026 con unas vacaciones en familia en las playas uruguayas.
Amalia y Leo se mostraron relajados charlando en la reposera sobre la arena y también hubo un momento de deporte cuando él jugó al futbol con su hijo a orillas del mar.
Granata aprovechó para comprar una prenda a uno de los vendedores ambulantes que pasaban con el vestidor completo de indumentaria de verano y se fue feliz con su nueva ropa tras elegir entr varios diseños.
Al igual que varios famosos, Granata y Squarzon optaron por viajar a Punta del Este para comenzar los primeros días del año y renovar las energías.
PrimiciasYa te acerca las mejores mejores imágenes de las vacaciones de Amalia Granata con Leo Squarzon y su hijo Roque disfrutando a pleno del sol, arena y mar de Punta del Este.
RS Fotos
En su visita al estudio de Intrusos (América TV), Amalia Granata rompió el silencio y reveló cómo se gestó el reencuentro con el Ogro Fabbiani por el acto de egreso de su hija Uma.
“Uma se reconcilió (con el padre) después del cumpleaños, tuvo su momento de reflexión, y después ella le escribió, se juntaron y se amigaron”, explicó la diputada sobre la decisión de su hija tras no haber invitado al ex futbolista al festejo de sus 15 años.
Y reconoció hace cuánto no veía a su ex en persona tras los cruces que mantuvieron: "Creo que la última vez que lo vi fue en la comunión de Uma, que tenía 8 años o 9".
"Uma egresó y el papá y su familia estuvieron invitados. La ceremonia fue muy tranquila y después yo me acerqué a saludar y a sacarme unas fotos”, reconoció Amalia Granata aclarando que fue su hija quien dio el trascendental paso de acercar a las partes.
Adrián Pallares le consultó cuál fue la reacción de Fabbiani al verla y Amalia reveló cómo se inició la conversación entre ellos.
“En realidad me acerqué a su nena de dos años, que yo no la conocía, y fui directo a jugarle y él tiró un chiste ‘¡Ojo que ella es mala!’”, confió sonriente y dejando en el pasado todas las disputas que mantuvieron tanto en el ámbito judicial como mediático; al tiempo que sobre el comentario del exfutbolista confió que “fue para romper el hielo y después le dije a Cristian que nos saquemos una foto con Uma”.
“Hicimos un preacuerdo, Uma hoy ya es grande, es una mujer, y el dinero que pasa él va directo a la cuenta de ella”, concluyó Granata sobre el acuerdo judicial por la cuota alimentaria de Uma.