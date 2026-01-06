El comentario sin filtro de Moria Casán por los 24 centímetros que ventiló Wanda Nara de Migueles: "Es para..."

Embed

Luego de mostrar al aire el picante mensaje de Wanda, Moria Casán reaccionó sin filtros desde su programa La mañana con Moria (El Trece) y analizóa su estilo el descargo de la mediática.

“Yo conozco gente que ha dicho 24 centímetros con dos dedos más. O sea que hay gente que es más feliz que esta mina. Pesada, pesada”, disparó la One entre risas contra Wanda. A lo que María Fernanda Callejón observó: “Yo no creo que haya 24 ahí y mirá que yo de esto sé. Vengo de ahí, en eso no hay 24″.

La conductora después dejó picando que ese mansaje de Wanda Nara elogiando supuestamente en la intimidad a Martín Migueles tendría como destinatario un palito directo a su ex, Mauro Icardi.

“Todo esto no es para que se sepa lo del señor actual, es para que se sepa lo del anterior. Que no sé si a ella no le sirvió, pero le sirvió bastante porque tiene dos hijos, pero a la China le recontra sirve, o sea que está todo muy bien”, concluyó.

wanda nara mensaje martin migueles 24 cm de razones

La filosa reflexión de Wanda Nara que estaría dirigida a la China Suárez

Wanda Nara compartió en sus historias de Instagram una selfie frente al espejo de su casa mientras tomaba unos mates de manera relajada.

Con ropa cómoda deportiva, acompañó la imagen con una frase que no pasó desapercibida y que muchos interpretaron como una indirecta hacia la China Suárez, actual novia de su ex Mauro Icardi.

“Buen día. La felicidad de volver a mi trabajo cómo se las explico, nunca jamás dejen nada por nadie“, describió Wanda sobre la foto con el emoji de un corazón.

Después sumó otra reflexión que encendió aún más las especulaciones: “No hay nada más digno que vivir tu propia vida”. Varios usuarios de as redes relacionaron el comentario con la situación actual de la China Suárez, instalada hace meses en Turquía junto a Icardi.