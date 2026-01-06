La confusa actitud de Rulo Schijman al querer aclarar su polémico "chiste" sobre Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato

Y si bien casi al instante aclaró: “No, es un chiste. Re polémico. Les mando un beso”, comentarios del tipo "¿Y este cuatro de copas es?", "Qué innecesario opinar sobre relación ajena, encima con mala leche rulo", "aclaró que era chiste porque sino lo matan, pero es obvio que lo piensa", estallaron en el mundo 2.0.

Así las cosas, consultado este martes por PrimiciasYa, Rulo Schijman se mostró reacio a referirse al tema y las críticas que recibió por su comentario al pasar. "¿Es joda? Es una sección de un programa donde se dice quién ama a quién, más chiste no podía ser. Es un chiste totalmente ", fue la inmediata justificación a sus palabras en su intento por desactivar las múltiples reacciones virtuales.

Asimismo, acto seguido agregó cortante en el diálogo con este portal: "Bueno ya está igual, criticaron y listo", algo fastidiado paradójicamente por la consulta por las repercusiones de su chanza. "¿Vos pensás que ellos están ofendidos conmigo por este chiste???", planteó entonces desafiante a PrimiciasYa.

En tanto, frente a la consulta de si se contactó con Nico Occhiato y su novia, Flor Jazmín Peña, para aclarar sus dichos ante la catarata de cuestionamientos por sus palabras sobre ellos, Rulo Schijman fue tajante. "¿Como los voy a llamar por esto? Están rompiéndola en la costa y pensás que se van a preocupar por esto????", sentenció molesto aunque intentó bajarle el tono a sus declaraciones con tres emojis de caritas llorando de risa, dando por terminada la conversación vía WhatsApp.

De esta manera, queda flotando en el aire el enigma de por qué le habrá molestado a Rulo referirse a sus dichos sobre la pareja de Luzu TV si en realidad lo que dijo no fue más que un chiste.

Cuáles fueron los verdaderos motivos de la separación de Rulo Schijman y Gabriela Sari luego de 11 años en pareja

En abril de 2025, el mundo del espectáculo se vio sacudido por una noticia que sorprendió a muchos: en Intrusos (América TV) se confirmó la separación de Darian “Rulo” Schijman y Gabriela Sari, luego de once años de relación y una hija en común, Donna, fruto de una historia que durante mucho tiempo se mostró sólida y alejada de los escándalos.

La primicia se conoció en el ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, donde se detalló que la decisión ya estaba tomada desde hacía un tiempo. El primero en romper el silencio fue el propio Rulo, quien no ocultó su incomodidad por la manera en la que trascendió la información. El conductor se mostró molesto por la filtración y dejó en claro que su intención no era que el tema se hiciera público, al menos no de esa forma.

Con el correr de los días, fue Gabriela Sari quien decidió dar su versión de los hechos. En diálogo con Puro Show (El Trece), la actriz habló por primera vez sobre el final de la relación y explicó cómo atraviesan este nuevo escenario familiar. “No lo hablé hasta hoy. Compartimos el día a día cotidiano y como familia nos vamos a seguir mostrando. Por suerte, es una separación en buenos términos”, expresó, llevando tranquilidad sobre el vínculo actual entre ambos.

Lejos de alimentar versiones conflictivas, Sari optó por un discurso calmo y sincero. Al ser consultada sobre los motivos que los llevaron a tomar caminos separados, fue clara y evitó dramatizar la situación. “Pasó lo que puede pasar en cualquier pareja, pormenores. Son cosas que van pasando”, señaló, dejando entrever que no hubo un hecho puntual ni situaciones escandalosas detrás de la ruptura.

Además, la modelo no cerró del todo la puerta a una posible reconciliación en el futuro. Con cautela y sin generar falsas expectativas, deslizó: “Nunca se sabe qué puede pasar en un futuro”, una frase que rápidamente despertó especulaciones entre los seguidores de la pareja.

Por último, Gabriela aclaró que la separación no fue repentina y que se trató de una decisión meditada. “La decisión siempre cuesta tomarla. No es tan reciente. Lo fuimos charlando. A veces, no todo es de un día para el otro”, concluyó, dejando en claro que el proceso fue largo y consensuado.