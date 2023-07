¿Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se casan? La cantante mostró su lujoso anillo de compromiso

La periodista Maite Peñoñori publicó en su cuenta de Instagram esa foto de la artista con el anillo y reveló que la joya era un Tiffany Soleste brillante en platino y de “compromiso”.

"Ese anillito de Tini...", escribió la panelista de Intrusos (América TV) y agregó que el precio de la exclusiva pieza es de 57 mil euros.

Hace unos días Tini Stoessel volvió a ser noticia, luego de que abriera su corazón en medio de un show en España y contara el mal momento de salud que estaba atravesando al sufrir ataques de pánico

Su novio, ante el difícil momento, le dedicó unas sentidas y tiernas palabras: "La vida te volvió a poner a prueba... Sé que no fue fácil, sé como luchás y aprendo de tu fuerza interior. Te miro con mucha admiración y orgullo por tener la valentía y convicción para superar cada barrera. Brillá, siempre con vos... Te amo".

El video de Tini Stoessel que alertó a sus fanáticos por sus ataques de pánico: "Me da angustia verlo"

Tini Stoessel contó por primera vez el mal momento de salud que estaba atravesando en medio de un show en España al sufrir recurrentes ataques de pánico.

Lo cierto es que tras contar el drama que estaba viviendo por este tema, en las últimas horas circuló en las redes un preocupante video donde se la ve a la artista respirando bien profundo antes de cantar en el recital que brindó hace unos días en La Coruña.

En las imágenes los fans de Tini observaron que ella hacía mucha fuerza para poder respirar y cantar, algo que los alertó en medio de los ataques de pánico que padece.

"Y acá al empezar el show de Coruña se ve claramente como respiraba. Estaba intentando no tener un ataque", precisó una fanática que registró en video ese impactante momento sobre el escenario.

Quienes se hicieron eco de estas imágenes y manifestaron su preocupación al respecto fueron también la influencer Nati Jota y el actor Gastón Soffritti.

"Ay pobrecita. Lit se ve lo mal que la está pasando, claramente intentando regularse, pienso que quizás venía con miedo a que le pase en ese exacto momento y ahí venía el maldito. Me da angustia de verlo. Qué importante la salud mental. Si sos Tini y si sos mi tía Petunia", comentó Nati Jota en Twitter.

Y Gastón aportó: "Es terrible sentirse así. No importa si te va bien o si te va mal. No importa si tenés mucha o poca guita. No importa quien seas. Pasar por esa es jodida y no se la deseo a nadie".