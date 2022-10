Tomás Holder enfrentó la denuncia por violencia de una expareja: "No la conozco, yo sé muy bien quiénes fueron mis novias"

"Tengo información de una persona que lo conoce a él, que me dice que vivió la relación con él y que muchas veces tuvo ganas de hacer una denuncia, pero que su cuerpo y lo que él la intimidaba, se lo impedía. Tuvo mucho miedo y tiene mucho miedo de hablar", detalló el panelista.

"Lo que voy a decir es fuerte, pero lo voy a decir en potencial porque me lo está diciendo la propia víctima. Él tendría ciertas prácticas sexuales en la intimidad violentas. Esta persona, cuando se da cuenta y lo empieza a conocer en la intimidad, y ve que en repetidas ocasiones habría querido usar la violencia para tener sexo, que cuando está consentido se llama de otra manera, en este caso no", señaló.

"Dice que nunca se animó a hacer una denuncia, pero que todo lo que estamos viendo no es nada a comparación de lo que es esta persona en realidad", sumó Bertero y cerró "Además de a esta mujer tengo al abogado. La palabra es 'miedo'. La denuncia, la palabra textual es 'la denuncia es opacada por el miedo y por lo que su gran cuerpo representa para mí, casi como una amenaza'".

La palabra de Tomás Holder, el participante de Gran Herman 2022

PrimiciasYa habló en exclusiva con Tomás Holder sobre este tema, que también trataton este miércoles en Es por ahí con la palabra de la denunciante, y aseguró: "No la conozco, yo sé muy bien quiénes fueron mis novias".

"Por suerte mi familia y mis amigos me conocen y nunca tuve una denuncia por violencia física ni tampoco mental. Yo no soy así. Ahora todos saldrán hablar de mí y se dirán muchas cosas que no son verdad. No tengo la necesidad de agredir físicamente a ninguna mujer, y si hubiese agredido o maltratrado a alguien hubiese salido antes a denunciarme", remarcó el participante de Gran Hermano 2022.

"Uno en su sexualidad con su pareja si es consentido hace lo que quiere y yo, si bien me encanta el sexo, siempre tuve límites. Soy un chico muy respetuoso y cuando me dicen no es no. Cualquier mujer que ha estado conmigo puede decir que soy muy respetuoso", sostuvo Tomás.

Después, al ver las declaraciones de "la chica H", la denunciante que reserva su identidad, en Es por ahí, Holder dijo: "Escuché un poco la voz de esta chica y desconozco quién es, es totalmente desconocida para mí. Estoy tranquilo porque sé que no es verdad esta denuncia".