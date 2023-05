Tomás Holder de Gran Hermano 2022 preocupó a sus seguidores al pasar la noche internado

Tomás Holder salud 1.jpg

Este domingo, después del mediodía, Holder recibió el alta médica y dio detalles de lo ocurrido. “Quería contarles que lo que me pasó fue una alteración en el riñón, de la CPK, que otra vez me dio muy elevada”, contó.

Acto seguido, explicó qué es la CPK: “La CPK es una glándula del cuerpo que tiene que estar siempre baja, 350 en el hombre, a mí me dio muy elevada, me dio 2500. Es peligroso para el corazón como para la cabeza”.

“Es cuando ya el cuerpo hace demasiada actividad física. En mi caso, hace ocho meses que no iba al gimnasio, que no entrenaba y fui a jugar dos partidos de fútbol seguidos y me hizo muy mal. Aparte tuve un golpe en la pierna que también produjo que entre sangre en el músculo y muchísimas cosas más”, agregó el ex participante del reality.

Afortunadamente, el joven ya no corre peligro: "Hay Holder para rato", bromeó. “Me dieron el alta recién, así que me voy, estoy contento. Gracias a toda la gente linda que me bancó y que me tiró lindos mensajes", cerró.

Embed

El fuerte descargo de Tomás Holder tras las acusaciones por conducta inapropiada con menores

Después de que padres denunciaran una actitud inapropiada por parte del mediático y primer eliminado de Gran Hermano 2022, Tomás Holder salió a responder: “Me molesta que siempre quieran hacerme quedar mal”.

Por estas horas estuvo circulando un video en redes donde se lo ve al ex participante del reality pasando por el frente de un reconocido colegio de Solymar, Uruguay. En el video se le escucha decir: "Joaco, cómo estás, ¿mirá donde voy a venir a buscar chicas? Chanan".

El video se viralizó entre los estudiantes del colegio y despertó la preocupación de los padres que denunciaron ante las autoridades del instituto, motivando la investigación interna y el envío de un comunicado sobre este incidente.

Embed

El rosarino, al enterarse de la viralización del video y el comunicado, hizo un fuerte descargo en sus redes sociales. “¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bueno, me levanto y veo esas noticias que me dan mucho por las pelotas. Más que nada porque saben que fue en chiste, que siempre hice ese personaje en TikTok de situación de menores...”, dijo en sus historias de Instagram.

Después detalló el contexto del video: “Hace un mes y pico, yo estaba en el auto con una amiga uruguaya que tiene un hijo, Joaquín, que es chiquito, debe tener 11 o 12 años, que me pidió un video a modo de chiste y lo hicimos”.

“Me molesta mucho que siempre quieran hacerme quedar mal o como la mala persona, cuando no lo soy. (...) Más que nada salgo a aclarar porque esto sí me parece que es un tema que puede ensuciarme bastante y no estoy dispuesto a ensuciarme por algo que fue en tono de chiste, entre familia, entre amigos que saben que tengo una reputación impecable”, cerró Holder, y en la historia siguiente mostró el chat con su amiga.