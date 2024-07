Toto Kirzner se disculpó con Pepe Cibrián en medio de la fuerte polémica con Olga

De esta forma, este jueves el hijo de Adrián Suar decidió hacer un mea culpa y brindar sus disculpas en vivo. "Más allá de que esté descontextualizado o se edite, no importa, yo me estoy riendo y estoy contando algo terrible y eso es lo que se ve", comenzó diciendo el actor.

Y aclaró: "No fue mi intención, por supuesto. Acá es cuando me revolvió las entrañas estos últimos días, para el que no lo sabe, yo tengo dos abusos encima, en mi vida. Esto es real”.

“No quiero desviar el foco, pero es para aclarar que yo jamás faltaría el respeto a una historia semejante. Siempre lo trato con mucho respeto y desde mi lugar. Inevitablemente, todos los comentarios horribles de gente que no sabe… Quiero hacer concretas mis disculpas porque pido perdón", siguió.

Luego, se dirigió puntualmente al director de teatro y expresó: "Te pido perdón, Pepe, y pido perdón por haber banalizado una historia que, en realidad, me estoy riendo del remate que es el famoso clip de: ¿Calle o Pepe?, que estuvo en TVR, en Bendita, hace 15 años en la televisión y todos conocemos".

"Asumo mi error de estar riéndome y no darme cuenta de lo que estaba diciendo ni las consecuencias, que recibí a las trompadas. Y está bien, tiene sentido, porque es un espanto el clip, por eso pido perdón, fui un estúpido. Fui un estúpido que no se dio cuenta. Quería pedir perdón públicamente a Pepe", finalizó.

Esta semana, un momento desafortunado se vivió al aire en Mi primo es así, el ciclo de Olga que integran Toto Kirzner, Evelyn Botto, Martín Rechimuzzi y Noelia Custodio.

En ese programa banalizaron una entrevista que Pepe Cibrián le dio a Susana Giménez hace algunos años, en la cual hablaba de la adopción.

Tras escuchar las declaraciones del hijo de Adrián Suar y Araceli González, el director musical se pronunció indignado: “Esto no es libertad, esto es meterse en una vida, afectar a una vida, personal, mía, sin control, meterse en mi casa y en mi intimidad. Se ríen de una forma espantosa".

En una nota con Intrusos (América TV), Migue Granados hizo mea culpa sobre lo que sucedió al aire en su streaming, Olga: "Me quería morir cuando lo vi. Ellos se estaban riendo de un archivo viejo. El problema fue que cuando contó esa historia, banalizó lo del principio, que era la historia de una piba que vivía en la calle".

"Me dio mucha pena porque el loco me sigue, lo sigo. Ha venido a mi programa. Yo estaba en el auto, esperando a alguien, y no estaba viendo Intrusos. No sabía lo que había pasado", agregó.

Por último, Migue se refirió a los dichos de Pepe Cibrian en Intrusos. "Cuando lo vi, me quería morir Quedó banalizado el tema por reirse de una frase. Y me quiero matar por eso porque no me gusta", sentenció.