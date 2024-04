Toto Otero, el hijo de Flor Peña, abrió un emprendimiento como pastelero: cuánto cuestan sus alfajores

Toto Otero alfajores

"¿Es posible comer rico y saludable? Alfit alfajores, el nuevo emprendimiento de Toto Otero. Es riquísimo, y para los que somos dulceros es una gran solución. No utiliza manteca, azucares ni harinas refinadas. No es que sea mi hijo, pero lo que hace está realmente muy bueno", escribió Flor.

En cuanto a los precios, que están publicados en su pagina web, la media docena de alfajores va desde los $10 mil, en el caso de los maicena, y caco y avena, hasta $14mil, en el caso de los de almendra keto.

Toto Otero alfajores precios

La experiencia mística que vivió Flor Peña y la conectó con su padre: "Está todo el tiempo conmigo"

Este verano, Flor Peña se encuentra en Villa Carlos Paz, donde protagoniza la adaptación argentina del musical Mamma Mía!, que realiza en el teatro Luxor de ese ciudad cordobesa.

En una entrevista con Pronto, la actriz mencionó que esa localidad le trae muchos recuerdos de su padre, Julio, que murió en 2020, porque él amaba ir en vacaciones a las sierras.

De hecho, Flor reveló que, por pedido de él, llevó sus cenizas para arrojarlas en la base de un árbol: "Tiramos las cenizas de mi viejo en un árbol al que él siempre iba con mi mamá, Norma, a andar en bicicleta alrededor del lago San Roque".

Flor Peña

La actriz sostuvo que siente una conexión muy especial con su padre: "Está todo el tiempo conmigo. Lo siento mucho, se aparece en pensamientos y lo sueño mucho. De repente, en algunas señales…".

Flor relató que vivió una experiencia mística, en la cual sintió una conexión profunda con Julio: "Hace mucho tiempo que abro mis registros akáshicos y mi viejo aparece como mi guía. Me baja información y estoy re conectada con él, desde que no está más en este plano".

Al finalizar, la protagonista de Mamma Mía dijo que tiene una forma particular de entender la partida de un ser querido. "No creo en la muerte ni en el final sino en que esto es un paso a otra dimensión. Estoy re conectada con él y estar en Carlos Paz me conecta más que nunca con mi papá", concluyó.