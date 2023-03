Tras dos semanas internado, Chano Moreno Charpentier fue dado de alta

Embed

La panelista de Intrusos indicó que habló con la mamá de Chano y le consultó por los shows previstos para el 10 y 11 de marzo en La Plata, que siguen en pie. "Ella me dice: 'estamos viendo'", reveló la periodista.

En una nota con el programa de espectáculos de las tardes de América TV, Natalie Pérez se solidarizó con su amigo y colega. "Cuando me enteré me dio mucha tristeza. Le quise escribir a su mamá y a Bambi, pero son momentos delicados, son situaciones complejas, y no supe cómo acercarme", sostuvo.

"Solo me dieron ganas de ir a abrazarlo y desearle lo mejor. Decirle que lo quiero y que ojalá se recupere. Ojalá pueda darse cuenta de todo lo lindo que tiene", sentenció la actriz y cantante.

chano 2.jpg

Tras su última internación, Chano sorprendió a sus fans con un importante anuncio

A dos semanas de su internación, Chano Charpentier anunció en las últimas horas que volverá a los escenarios: el musico confirmó que la fecha que tenía pautada para los próximos días en la Ciudad de La Plata continúa firme.

El artista se presentará el próximo viernes 10 y sábado 11 de marzo a las 20 en el Estadio Atenas. Será una fecha muy emotiva, ya que el cantautor volverá a reencontrarse con sus fanáticos. Además, el viernes 17 de marzo se presentará en el Lollapalooza Argentina 2023.