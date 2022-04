Tras el accidente, Gimena Accardi contó un fuerte cambio que sufrió su vida

A través de sus redes sociales, la actriz contó que está muy sensible. "Ahora lloro todo el tiempo como las personas normales. Eu, literalmente, no me pasaba meses y meses sin llorar, no entendía como la gente lloraba todo el tiempo... Nota mental: exponer emociones no te hace débil, te hace fuerte", escribió.

"Mi psicólogo debe estar feliz de que yo pueda abrirme y largar mis emociones sin sentirme débil o tonta, mostrarme así es un gran paso para mí", sumó la actriz.

"La vida me hizo ser muy fuerte pero también me hizo que me armara una coraza dura e impenetrable. Parece que una triple fractura la rompió y no se va a cerrar ni con ocho clavos", ironizó.

"Nunca hago estas cosas, nunca me muestro vulnerable, ni me victimizo públicamente ni mucho menos, y no es esa la idea, sino, simplemente al revés. Es mostrarles que estoy emocionada, que estoy feliz y agradecida. Del otro lado siempre hubo mucha gente tirando mucho amor en la calle. Se resiente el amor y yo lo re agradezco", concluyó.

accardi.jpg

Gimena Accardi mostró cómo quedó su brazo tras la operación

Gimena Accardi sufrió un accidente doméstico y debió ser operada. La actriz de la obra Una semana nada más se tropezó en la escalera al engancharse con la correa de la perra y sufrió una seria fractura en su brazo izquierdo.

Luego de la exitosa intervención y unos días sin dar señales en las redes sociales, Gimena Accardi compartió una historia en Instagram donde explicó en detalle cómo se encuentra. “Hola a todxs. Por fin en casa, recién hoy conecto con el teléfono y aprovecho para escribir unas palabritas sin aburrir”, comenzó su mensaje la actriz.

image.png

Y detalló: “Primero, quiero agradecer a Nico que estuvo minuto a minuto al lado mío, siendo mi enfermero de lujo encargándose de todo con amor, como siempre”. Además, también le dedicó sentidas palabras a los médicos que la atendieron: “También quiero agradecer a Pedro Hansing, el medico traumatólogo que me reconstruyó el brazo izquierdo (fracturado en tres partes con desplazamiento), a todo su equipo de quirófano y a Carlos Trillo”.