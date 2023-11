La fuerte acusación de Juliana Díaz contra Kennys Palacios en el Bailando 2023

“El fin de semana tuvimos una fiesta y al otro salieron a decir un fake news, junto con el amigo Mariano de la Canal, que le echó la culpa a él y dijo que me habían robado la cartera y que yo dije que eran todos unos chorros” , deslizó Juliana.

Y aclaró: “Es todo mentira porque a mi no me robaron nada”. “Mariano me dijo que fuiste vos el que hizo el tweet. Y preocuparon a mi mamá, a toda mi familia, todos llamándome. En un tweet que después borraron”, apuntó dirigiéndose a Kennys.

En eso, intervino Mariano de la Canal desde la cabina de stream y justificó: “La realidad es que Kennys me agarró el teléfono y twitteó desde mi teléfono".

"Ah que hijo de p....No, dale boluda ¿Cómo vas a pensar que yo le voy a agarrar el teléfono y voy a twittear? Aclará esto Mariano", contestó el participante y decidió mandar al frente a Juliana diciendo que ella había confesado que votaría a Lourdes Sánchez. "Arrugó a último momento", aseguró.

Juliana Díaz y Rodrigo Gutta enfrentaron los rumores de romance: "Nos amamos"

Este domingo en El debate del Bailando (América TV), Juliana Díaz y su bailarín Rodrigo Gutta volvieron a enfrentar rumores de romance. "Nosotros nos amamos", afirmó la ex de Maxi Guidici.

"Me dijeron que la vieron yéndose de la casa de su bailarín a las 10 de la mañana, toda despeinada. Mientras se veía la crisis con el ex, yo dije 'ella está muy cerca del bailarín'", habían informado en el ciclo de Mariana Fabbiani, 'DDM'.

Ahora, en el ciclo conducido por Denise Dumas, la ex Gran Hermano se preguntó: "¿Cuántas veces nos van a felicitar por algo que no es?". Y lanzó: "Nosotros nos amamos, nos queremos un montón, como hermanichis. Al menos ahora, somos amigos. De hecho, el jueves hasta le tiré consejos de amor y todo. Tienen unas ganas...".

Acto seguido, el bailarín le dio un beso en la mejilla y Juliana subrayó: "Hay que normalizar la amistad entre el hombre y la mujer. Aparte, son re básicos. Está lleno de chongos, chongas, están todos re buenos. Y ellos me vinculan con el bailarín".

Gutta, en ese momento, reveló: "Estoy conociendo a alguien, estoy muy bien. La empecé a conocer antes del Bailando. Ella se dedica a esto, entiende el juego, el show".