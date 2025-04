Tras los violentos videos con su ex, Cinthia Fernández le dedicó un fuerte mensaje a Roberto Castillo

En tanto, en lo que al video viralizado, el abogado argumentó que fue grabado en medio de una discusión por una sospecha de infidelidad de su parte hacia Fontana.

Así las cosas, lo cierto es que desde hace unos días Cinthia venía manteniéndose en silencio sobre la disputa de su novio con su expareja para respetar la medida cautelar impuesta por la Justicia. Pero luego de la entrevista de Castillo en Viviana en Vivo (El Trece), no aguantó más y le dedicó un contundente mensaje de apoyo a su pareja.

“Siempre la verdad triunfa. Que hoy puedas desahogar todo lo que viviste, aceptar errores y liberarte. Siempre con honestidad y verdad. No hay otro camino, te amo”, escribió la mediática sobre una fotografía de ambos en blanco y negro.

IG Cinthia Fernández - mensaje a Roberto Castillo.jpg

Roberto Castillo contó su verdad tras los violentos videos con su ex pareja: "Me hizo pasar vergüenza"

Este viernes el abogado Roberto Castillo estuvo como invitado a Viviana en Vivo (El Trece) y habló como nunca sobre el escándalo que se generó por un video que mostraba un violento episodio entre él y la madre de sus hijas, Daniela Fontana Vera.

“Circuló un video mío que lamento profundamente, que me avergoncé en ese momento, porque no duró los minutos del video, sino que duró un viaje largo donde paramos tres veces porque hasta se me pelear con otro conductor porque me movía el volante”, comenzó diciendo.

Acto seguido, recordó esa noche y contextualizó: “Ese video surge donde yo estoy yendo a una fiesta, ya me había ido discutiendo porque presumía una infidelidad, y cuando llegó, por unos chistes internos de la familia, consideré que me habían sido infiel. Me quise ir solo, ella quiso venir conmigo y fue un viaje traumático”.

“Daniela es una persona enferma de celos. Acá lo complejo es entender un cerebro, porque me yo me arrepiento de hombre que ven en el video ese, pero yo estaba con 28 años en un estado donde le reclamaba una infidelidad, ella me movió el volante, yo me peleo con un conductor de otro vehículo, y ahí ella lo que hacía era grabarme. Después me pide disculpas, yo le pido perdón y me dice que lo borró. Pero la infidelidad quedó al margen porque me hizo pasar vergüenza”, agregó.

Además, contó: “Le mandó el video a mi mamá, a mi hermana y ellas me increpan. Lo que no está grabado es la parte donde ella me mueve el volante, me insulta, y la que sale en televisión no es ella. A mí me da muchísima pena tener que decir esto”.

En ese sentido, en el mismo programa expuso conversaciones con Daniela y audios donde muestra fuertes actitudes por parte de ella y donde menciona que tocaba temas sensibles de la pareja frente a sus hijas pequeñas.