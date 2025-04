Los descargos de Cinthia Fernández y Roberto Castillo tras los escandalosos videos del abogado y su ex

Al tiempo que explicó: "Paso por acá a repetir lo que hace dos días expresé por este canal de comunicación: No finjo demencia, pero elegí, en principio, no hablar tras los hechos sucedidos de público conocimiento y que fueron avanzando y derivando en nuevas situaciones con el correr del tiempo. Lo cierto es que hay una medida cautelar, la cual no voy a incumplir y, aunque me muera de ganas de expresarme, no puedo desobedecer, en este momento, la voluntad del juez".

"Cuando la justicia disponga me expresaré. Por ahora, no se puede", concluyó Fernández. En tanto, minutos después fue Castillo quien hizo lo propio a través de la misma vía desde su cuenta personal de Instagram, tras haberse enfrentado con la mamá de sus dos hijas menores en televisión.

"A raíz de los hechos públicos, he solicitado una excepción a la medida cautelar para dar únicamente dos entrevistas a los efectos de ejercer mi derecho a réplica y contar la única verdad de esta historia. En principio la solicitud es para presentarme el día de mañana (por hoy jueves) en Canal 9 y América TV", anunció entonces Roberto Castillo.

La escandalosa pelea que tuvo Roberto Castillo con su ex, Daniela Vera Fontana, en plena calle y con la participación de su actual pareja, Cinthia Fernández, sumó un nuevo capítulo este martes.

En Puro Show (El Trece) compartieron un material de una discusión que se habría dado dentro del auto de la por entonces pareja. Según el resumen de Daniela, el abogado se había enfurecido a partir de un conflicto familiar de él con un hermano en el que ella expresó su punto de vista.

El audio lo presenta a Castillo fuera de sí, propinando toda clase de insultos y descalificaciones a la madre de sus hijas. Luego, hubo otro material que también fue grabado dentro del vehículo aunque en esa ocasión, el enojo del abogado habría comenzado con otro conductor que hizo una mala maniobra y casi le arranca el espejo.

Lo llamativo de este segundo video es que se escucha a Vera Fontana intentando calmar a su pareja y él responde con mucha violencia sobre ella, refiriéndose con descalificaciones terribles para cualquier mujer.

Sobre esto, la ex de Castillo indicó: "Yo fui a la OVD a denunciar lo que pasó en con las sillitas y me hicieron revivir un montón de cosas que había bloqueado de mi mente. Uno denuncia cuando puede", cerró.