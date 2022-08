Tras separarse y perder un bebé, More Rial volvió con un mensaje picante

More anunció que volvió a su vida pública como actriz y cantante, además del cuidado de su hizo Francesco Benicio, que tiene junto a Facundo Ambrosioni.

“Hoy me alejo del que crea que para hablarle hay que hacer fila”, agregó More al video que publicó en sus redes, picante mensaje que no reveló a quién va dirigido.

Embed

La furia de More Rial tras las denuncias de sus ex empleadas

El jueves en LAM (América TV), filtraron audios de las supuestas ex empleadas de More Rial. En esas grabaciones, habían fuertes acusaciones contra la instagramer. Este viernes, en el programa de Ángel de Brito, la hija de Jorge Rial salió a responder con los tapones de punta.

Andrea Taboada contó que se comunicó con la hija del conductor. La joven trató de minimizar el asunto y, entre risas, exclamó: “¿Cuánto se le debe?, jajaja”.

Aunque eso no fue todo. Morenafue por más y se mostró bastante agresiva en su respuesta. En diálogo con la panelista de LAM, dijo que quien la denuncia es “una negrita de cuarta... que sabrá Dios quién es".

Y, según contó Ángel de Brito, se sumaron más denuncias a la lista de conflictos que ahora enfrenta la instagramer: su piletero también salió a hablar. Se trata de Lautaro, que también se comunicó con LAM y contó que la hija de Rial le debe el abono de más de tres meses de servicios.

Son varias las denuncias que siguen llegando contra More Rial desde Córdoba, donde la joven de 23 años vivía con su última pareja, El Maxi, un cantante de cuarteto cordobés. También allí, la influencer vivía con su hijo Francesco Benicio, fruto de su primera relación con Facundo Ambrosioni.