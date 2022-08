Otro conflicto para More Rial: grave denuncia en su contra

Embed

"Soy una de las tantas empleadas que ha pasado por la casa de Morena Rial. Queremos que por favor se le deje un aviso para que nos pague. Nos hace ir por solo una semana, te pide una cuenta para transferir y a la hora de pagarte no está", explicó una de las presuntas damnificadas.

El conductor de LAM, Ángel de Brito, expuso los audios y en ellos las ex empleadas afirman que More Rial tiene el mismo "modus operandi" con todas ellas . "Cuando queremos ir a cobrarle, ella no te da la autorización. Somos varias las chicas a las que no está debiendo, se limpia la casa una semana con cada una y le hace el mismo cuento", afirmaron.

Pero More Rial no se quedó callada, y se mostró, incluso, bastante sorprendida por esta presunta denuncia que, hasta el momento, parece desconocer.

"No tengo ni idea, tengo una misma persona hace ocho meses. Voy a ver cuando llegue a mi casa porque estoy en Buenos Aires", explicó la mediática en un mensaje que le envió a Andrea Taboada durante la emisión de LAM.

El dato revelador de More Rial en la denuncia de Lissa Vera

Esta semana, Lissa Vera encendió una enorme polémica. La ex Bandana estuvo como angelita invitada en LAM (América TV) y denunció por acoso sexual a Santiago Ismale Torres, popularmente conocido como El Lechuga.

Todos se generó después de haber compartido una salida. La ex figura de El hotel de los famosos y el artista fueron a un boliche, donde terminaron a los besos.

A días de esa situación, Lissa asegura que nunca tuvo intenciones de besar al cantante. "Él hizo mucho hincapié en decirme que tenía que ir sola con él. Yo no voy a ningún lado sola, suelo ir con una de mis amigas. Me dijo 'vamos a cenar para hablar de laburo'. Nos juntamos, nos matamos de risa... En un momento, me tomó por sorpresa y me besó. Yo lo quiero mucho, pero no quería besarlo", manifestó en el ciclo de Ángel de Brito.

Morena Rial habló en defensa de El Lechuga

En medio de este escándalo, Morena Rial, amiga del cantante de cumbia, salió al aire en Intrusos (América TV) y arrojó un dato clave, en defensa de El Lechuga. "No sé qué pasó el lunes (después de ir al boliche). Si Lissa llegó borracha o no llegó borracha, pero el jueves, ella estuvo en la casa de El Lechuga... como si nada", comentó la instagramer.

Stephy Ayala, amiga de la ex Bandana, reconoció que fueron a la casa del artista, pero aclaró que el clima no era el mejor: "No fuimos a comer. Fuimos, llegamos, hablamos lo que teníamos que hablar y nos fuimos".

Ainelen, cercana a El Lechuga, también estuvo en Intrusos y reveló que la denuncia de Lissa la tomó por sorpresa porque creía que estaba interesada sentimentalmente en el artista: "Ellos estaban en algo. Había algo más que una amistad".

Finalmente, Morena ratificó los dichos de Ainelen. "A mí Lechuga me dijo lo mismo, que andaban en algo con Lissa. Y el jueves estuvieron bien. Se dieron abrazos y besos", sentenció.