Tras su fallida historia con Caramelito, Coco Sily reflexionó sobre su nueva relación: "Solo voy a contar que..."

"Me estoy recién conociendo hace poco tiempo con una persona. No quiero hablar porque no pertenece al ambiente. La quiero cuidar y quiero cuidarme para que me vaya bien también", comentó.

Coco precisó que están juntos desde hace poco, pero sumamente enganchados. "Estamos saliendo hace dos meses. Me siento súper feliz", remracó.

Al finalizar, el humorista insistió en aclarar que no a evitar hablar demás sobre su pareja. "Solo voy a contar que estamos muy bien, conociéndonos. Solo esto voy a decir por ahora para cuidarme y para cuidarla", concluyó.

Coco Sily contó que está nuevamente en pareja tras su frustrada relación con Caramelito

A tres meses de haber terminado su relación con Cecilia Caramelito Carrizo, Coco Sily sorprendió a todos al anunciar que está nuevamente en pareja y muy enamorado.

Al aire en su programa de radio, Dios los cría (107.5), el conductor y humorista reveló que está pasando por un gran momento. "Esto que me está pasando es un regalo del universo. ¡Estoy súper feliz!", exclamó.

"Ya tenía estar solo, bien.... tener alguna relación esporádica. y sentirlo que estoy sintiendo en este momento... lo que tengo es una relación.. ¡Estoy de novio!", agregó.

Coco precisó que empezaron a convivir y así fue que nació el amor. "Yo creo que de verdad, uno empieza a entender que está amando a alguien cuando empieza a amar sus imperfecciones, ahí es cuando uno dice 'mirá es un ser humano'", explicó.

"Porque al principio es todo divino. Cuando recién te conocés con alguien es una fiesta: somos hermosos, olemos todos bien, después, cuando empezás a convivir...", siguió.

Por último, el humorista mencionó que comparten mucha intimidad y eso afianza la relación: "Yo no convivo con ella pero paso mucho tiempo con ella porque es con la única persona que me dan ganas de estar, aparte de mis hijos y mi núcleo de amigos, es con quien más quiero estar".