Tras su feroz enfrentamiento, ¿L-Gante y Tamara Báez se reencontraron?

La integrante de LAM (América TV) subió capturas de historias de L-Gante, donde se observa la presencia de una amiga de Tamara. En su Instagram, la mamá de Jamaica colgó una foto, en la cual aparece la misma persona.

A juzgar por las imágenes, el referente de la cumbia 420 y su ex compartieron un almuerzo. Por primera vez en un largo tiempo lograron ponerse de acuerdo por el bien de su hija.

Se filtró una foto de Tamara Báez fumando marihuana con su beba en brazos y la ex de L-Gante salió a defenderse

Tamara Báez pegó un grito al cielo al descubrir que circulaba una foto de ella en la que se la ve con un cigarrillo de marihuana mientras tiene a su hija Jamaica en brazos. La rubia denuncia que la imagen fue editada por una amiga de su ex, L-Gante.

“Dame la foto más editada que tengas”, escribió en una historia de Instagram en la que se la ve dentro de una auto con el músico. En sus brazos la pequeña beba y en sus dedos el cigarrillo de droga que se nota prendido.

En la foto que compartió Tamara, la amiga de su ex había escrito: “Como cuando decís que te devuelven a tu hija con olor a marihuana. Y así ella se cree una ‘referente’ para las mujeres. Es todo un circo cargado de muchas mentiras y eso molesta. Aclaro, no está mal fumar, solo que con la bebé a upa no da”.

Báez compartió una captura de la imagen original que fue publicada tiempo atrás y que demuestra que la imagen fue trucada: “¿Por qué editar algo así? ¿Qué les pasa? Esta es la amiga de él”, se preguntó.