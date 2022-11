Se filtró una foto de Tamara Báez fumando marihuana con su beba en brazos y la ex de L-Gante salió a defenderse

En la foto que compartió Tamara, la amiga de su ex había escrito: “Como cuando decís que te devuelven a tu hija con olor a marihuana. Y así ella se cree una ‘referente’ para las mujeres. Es todo un circo cargado de muchas mentiras y eso molesta. Aclaro, no está mal fumar, solo que con la bebé a upa no da”.

Báez compartió una captura de la imagen original que fue publicada tiempo atrás y que demuestra que la imagen fue trucada: “¿Por qué editar algo así? ¿Qué les pasa? Esta es la amiga de él”, se preguntó.

image.png

¡Sin tregua! Ahora Tamara Báez volvió a denunciar a L-Gante por violencia económica

Hace algunas horas Tamara Báez mostró indignada la bolsa con unos cuantos paquetes de fideos que L-Gante le hizo llegar a modo manutención alimentaria para Jamaica, la hija que tienen en común. Pero luego tomó cartas en el asunto y junto a su representante legal ratificó judicialmente la denuncia por violencia económica ya en curso.

Abordada por las cámaras de A la tarde en las inmediaciones de la Fiscalía número 9 de General Rodríguez , Tamara Báez habló con el cronista de América TV. Acompañada por su abogado, el Dr. Juan Pablo Merlo, confirmaron que ratificaron la denuncia debido a que no han logrado llegar a un acuerdo, a pesar del tiempo transcurrido.

“Estoy muy mal porque necesito que se soluciones todo. Quiero que estemos bien, quiero que él nos tenga bien, más que nada a mi hija. O sea, no me puede mandar una bolsa de alimentos cuando hace tres meses no me pasa plata, es súper injusto”, explicó Tamara.

En tanto, sobre el régimen de visitas de la nena, la mamá de Jamaica afirmó que es lo primero que le firmó a L-Gante porque no quiere que deje de ver a la pequeña ni que deje de tener relación con ella porque es su hija.

Pero volvió a la carga con relación al tema alimentos: “Es lo que corresponde: cumplir como padre”. Así como evitó recordar los episodios violentos que vivió con el referente de la cumbia 420. “No estoy tan fuerte como para hablar de eso”, se justificó, aunque confirmó que fue “súper grave”.

Tamara Báez contó que espera poder llevarse bien con el papá de su hija tras ponerse de acuerdo en lo legal, La joven reveló que aún no sabe dónde vivirá. No quiere quedarse en el country donde actualmente reside por la sencilla razón de que L-Gante "tiene gente que la vigila".