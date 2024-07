Tras su separación, Wanda Nara se destapó en Ibiza con una foto de alto voltaje para lanzar su nueva canción

Wanda Nara - foto hot Ibiza.jpg

Claro que bastaron unos pocos minutos para que sus casi 17 millones de seguidores reaccionasen de las más diversas maneras: desde la más absoluta sorpresa hasta la crítica y el descreimiento de sus cuestiones personales.

“Wanda se separa y se va a Ibiza. Yo me separé del ‘cucaracho’ y uno de nosotros duerme en la cocina”; “Después dice ‘por respeto a mis hijos’”; “Ni Taylor Swift sacó tantos temas ya”; “¡Listo! Lo que faltaba” o “Miedo”, fueron algunos de los comentarios entre incrédulos y graciosos que pudieron leerse.

Lo cierto es que horas después en otro posteo, donde se la escucha entonar "Esta fiesta no se termina, para que siempre recuerdes, el que se enamora pierde, ¿te gusta copiarme mi amor?", una clara chicana para su enemiga La China Suárez y donde se la ve disfrutando de las playas europeas, Wanda Nara confirmó el lanzamiento oficial de Ibiza para este viernes 12 de julio a las 18 hs. ¡Habrá que verlo!

Embed

El firme comunicado de Wanda Nara tras confirmar su separación de Mauro Icardi: "Me toca seguir sola"

Este miércoles Wanda Nara compartió en sus redes sociales un breve comunicado para ponerle fin a las especulaciones sobre su separación de Mauro Icardi y profundizó en los verdaderos motivos de su difícil decisión.

“Con lo difíciles que son los finales y lo mucho a que a mí me cuestan. Me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales. Pero lo acepto porque es parte de lo malo de quién soy”, comenzó diciendo en sus historias de Instagram.

Wanda Nara y su familia

Luego reconoció las razones que la llevaron a ponerle a fin a su matrimonio de diez años y admitió: “Decidí separarme pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces cuando hay amor tampoco fue un error”.

“No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros en discordia, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior”, aclaró ya que estos días los nombres de La China Suarez y L-Gante no tardaron en aparecer.

Junto a Icardi, Wanda tuvo a sus dos hijas mujeres Francesca e Isabella y hasta el momento el jugador también convivía con los hijos de Maxi López, Constantino y Benedicto. “La prioridad mía siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca. Gracias por el respeto”, finalizó.